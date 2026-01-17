Baja importante de última hora en el Betis para recibir al Villarreal

Pellegrini no podrá contar con Nelson Deossa y lo sustituye Dani Pérez

Alineación probable del Betis ante el Villarreal

Deossa, durante el partido contra el Torrent de Copa del Rey.
Deossa, durante el partido contra el Torrent de Copa del Rey.

El Real Betis Balompié ha dado a conocer en la mañana de este sábado, a unas pocas horas del pitido inicial en el Estadio de La Cartuja, la baja por fiebre debido a una amigdalitis de Nelson Deossa, y por tanto, se perderá el partido importantísimo de los de Pellegrini ante el Villarreal. En su lugar, tal y como ha expresado el cuadro verdiblanco en sus redes sociales, se incorpora a la citación el canterano Dani Pérez.

Se trastocan por tanto en demasía los planes de Manuel Pellegrini, que no podrá contar tampoco con el cafetero para su once titular y que se suma a las bajas ya conocidas de Isco, Bellerín, Junior, Cucho, Amrabat y Abde.

