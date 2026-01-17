Baja importante de última hora en el Betis para recibir al Villarreal

El Real Betis Balompié ha dado a conocer en la mañana de este sábado, a unas pocas horas del pitido inicial en el Estadio de La Cartuja, la baja por fiebre debido a una amigdalitis de Nelson Deossa, y por tanto, se perderá el partido importantísimo de los de Pellegrini ante el Villarreal. En su lugar, tal y como ha expresado el cuadro verdiblanco en sus redes sociales, se incorpora a la citación el canterano Dani Pérez.

Se trastocan por tanto en demasía los planes de Manuel Pellegrini, que no podrá contar tampoco con el cafetero para su once titular y que se suma a las bajas ya conocidas de Isco, Bellerín, Junior, Cucho, Amrabat y Abde.