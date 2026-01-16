Alineación probable del Betis ante el Villarreal: ¿Lo Celso de nuevo al banquillo?

El Real Betis Balompié afrontará este sábado uno de los partidos más esperados en Heliópolis en esta temporada. El choque ante los de Marcelino García Toral se esperaba desde el partido de ida como esa cita para definir ese gol average particular en lo que todo apuntaba que iba a ser una carrera muy dura por la champions. Dura está siendo, pero para el combinado verdiblanco. Y es que la distancia entre ambos equipos en la tabla clasificatoria hace poco relevante este encuentro a corto plazo, pero el submarino amarillo debe seguir manteniendo su gran nivel para que lo sea a largo plazo. Y es que son 12 puntos de diferencia, y además los valencianos tienen que jugar el partido de la costa valenciana ante el Levante.

El entrenador verdiblanco acumula varias bajas tanto por lesión como por la Copa de África, que va a seguir sin dejar que Amrabat y Abde participen con el combinado heliopolitano hasta el momento. En la enfermería estan: Isco, Bellerín, Junior Firpo y Cucho Hernández. Ángel Ortiz parece que se ha recuperado de la contractura que le hizo perderse el choque copero y estará en la convocatoria.

¿Lo Celso vuelve al banquillo?

Esa es una de las grandes cuestiones para este partido. El argentino fue sustituido a los nueve minutos de que comenzase la segunda parte en el choque copero ante el Elche. Lo normal es que no comience el partido en esta jornada de LaLiga ya que además, su sustituto, Pablo Fornals, hizo unos minutos muy buenos sobre el terreno de juego. Jugadores como Valentín Gómez, Marc Bartra, Marc Roca y el propio mediapunta de Castellón de la Plana apuntan a volver al once tras el partido intersemanal, al igual que Álvaro Valles en portería.

El once probable del Betis ante el Villarreal es el siguiente: Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Fornals, Antony, Rodrigo Riquelme y Chimy Ávila.