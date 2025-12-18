Carlos Alcaraz protagoniza el saque de honor en el Murcia-Betis de Copa del Rey

El Estadio Enrique Roca vivió este jueves una noche para el recuerdo. A la expectación generada en Murcia por la visita de un equipo de Primera División como el Real Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se sumó un protagonista de excepción: Carlos Alcaraz, actual número uno del tenis mundial, que fue el encargado de realizar el saque de honor antes del inicio del encuentro.

El tenista murciano, natural de El Palmar y fiel seguidor del Real Murcia, suele acudir a los partidos del conjunto pimentonero cuando se encuentra en la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión su presencia adquirió un carácter especial, ya que saltó al césped antes del inicio del choque y recibió una calurosa ovación de la afición, en un estadio que además colgó el cartel de "no hay billetes" con más de 30.000 entradas vendidas.

Alcaraz vivió además un partido con un significado familiar añadido. El tenista ha profesado en algunas ocasiones un cariño especial al Real Betis debido a sus raíces sevillanas, ya que su abuelo materno, natural de Triana, fue seguidor del club verdiblanco.

"Este gesto es un reconocimiento al mejor deportista murciano del momento, que lleva por todo el mundo la imagen de nuestra tierra y del Real Murcia, y que siempre los representa con orgullo en todos sus éxitos", apuntó el equipo grana antes del encuentro. "Además, supone un agradecimiento directo del club por todo el apoyo que Carlos muestra, tanto cuando visita nuestro estadio como cuando sigue al equipo desde la distancia. ¡Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia por bandera y por todo lo que nos das!"

Todo ello se produjo en un contexto de máxima atención mediática para el tenista, después de conocerse su separación profesional de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le ha acompañado durante siete años hasta la élite. Ahora, Alcaraz afronta una nueva etapa junto a Samuel López, quien ejercerá como su entrenador. El murciano acaba de iniciar la pretemporada de 2026, con la vista puesta en el Abierto de Australia, que comenzará el 12 de enero, y con un partido de exhibición ante Jannik Sinner, previsto para el día 10 en Seúl.