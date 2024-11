Lo Celso: "Tener un jugador de la categoría de Isco es algo hermoso"

Sevilla/El futbolista del Betis Giovani Lo Celso ha comparecido junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido de la Conference League ante el Mlada Boleslav y en la misma se ha mostrado muy contento de ver cómo Isco evoluciona cada día mejor y su vuelta a los terrenos de juego se va acercando poco a poco.

"Obviamente contento de verlo a él otra vez entrenando con el equipo. Tener un jugador de la jerarquía de él otra vez con el equipo es algo muy lindo. Todavía no sabemos los plazos, ojalá sea lo antes posible porque sabemos la calidad que tiene y lo que no puede aportar a todos. Feliz de tenerlo otra vez con el equipo. El equipo lo está esperando con los brazos abiertos", ha expresado Lo Celso, que ha aludido a una frase de Pellegrini (usada cuando el técnico dejaba claro que Isco y Fekir podían jugar juntos) sobre cómo los buenos jugadores siempre se entienden en el campo: "Una vez, el míster dijo que los buenos jugadores se entienden dentro de la cancha. Es una frase que va bien para el fútbol. Tener un jugador de la jerarquía de Isco es algo hermoso. Ya veremos más adelante. Hay que centrarse primero en los objetivos que tenemos, se vienen partidos muy duros por delante. A Isco pasé de enfrentarlo varias veces a tenerlo de compañero y es algo lindo tenerlo en el equipo".

Lo Celso, en un momento de la rueda de prensa de este miércoles en el Benito Villamarín. / Juan Carlos Muñoz

Lo Celso también ha tratado las siguientes cuestiones:

Estado físico

Físicamente me siento bien, recuperado. Ya pasó el último parón FIFA del año. Feliz de estar otra vez acá. Tenemos un partido importante de cara a lo que viene. Ir a buscar los tres puntos. El objetivo de acá a final de año es eso. Ir sumando y ya veremos para qué estamos. No va a ser fácil. Hay que ir mentalizados de que será un partido difícil. Iremos a por los tres puntos.

Posición más retrasada

"Uno donde le toque jugar va a dar el máximo. Me siento cómodo en cualquier posición siempre que sea lo mejor para el equipo. En mi carrera lo he hecho más adelantado o más retrasado. No tengo problema en jugar donde me toque".

Lo Celso, no ir con la selección

"Me siento bien físicamente. Ya de vuelta en la dinámica del equipo, mentalizado en lo que va a ser el partido de mañana. En Europa no hay partido fácil. Vamos a una cancha muy difícil. Hay que estar con la concentración al máximo para volvernos con los tres puntos".

Lo Celso, Conference

"Sabemos que sea la competición europea que sea, es importante, tanto individualmente como grupalmente y para la institución. Las exigencias cada vez son más altas y eso habla de que el club está creciendo. Sabemos que el último partido en casa no fue lo que esperábamos, pero ganamos. Fue un desahogo al final muy lindo. Mañana, ya con todo lo que traemos encima sabemos la clase de partido que va a ser. Ya tenemos el aprendizaje del último partido fuera. Nadie regala nada y los equipos dan un plus. Debemos salir con la concentración máxima y sumar los tres puntos. Mañana es el partido 100 en Europa y casi todos fueron estos cuatro años. Las exigencias son altas pero feliz".

Última citación con Argentina

"Fue un poco más el runrún de afuera que lo que estaba pasando dentro. Si bien volví con una lesión, me recuperé bien. Los plazos fueron los que imaginábamos. Si me das a elegir me hubiera gustado irme ganando contra el Celta. Fueron muchos viajes y partidos en poco tiempo, feliz de estar ya en la dinámica del equipo".