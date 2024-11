Pellegrini: "El que piense que no nos interesa la Conference está equivocado"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha mandando un mensaje claro en la previa de un nuevo partido de los verdiblancos en la Conference League, donde su equipo no termina de ofrecer una buena versión.

Y es que tras ser cuestionado Giovani Lo Celso, jugador que ha comparecido en la sala de prensa del Benito Villamarín con el santiaguino, por cómo afronta el Betis esta competición europea, el chileno ha tomado la palabra una vez respondía el argentino a esa cuestión. "Si la gente piensa que a nosotros la Conference no nos interesa está equivocado. No le damos de lado. Para nosotros es otro camino muy importante para llegar a Europa. Es un camino más más corto para ir a la Europa League. Son 13 partidos, no 18", ha sentenciado el preparador heliopolitano.

Pellegrini ha tratado también las siguientes cuestiones:

Partido ante los checos tras Valencia

"Esta semana comenzamos haciendo un análisis, como siempre. Ganando o perdiendo hacemos autocrítica. Fue un partido extraño. En seis minutos se decidió el partido. Dejamos eso de lado y nos centramos en busca de estos tres puntos para clasificarnos en la Conference. Lo de Valencia está ya olvidado. Pensamos en el partido siguiente. No podemos creer que jugamos ante un rival fácil. Veo al equipo concentrado y consciente de la importancia de los tres puntos. Ojalá nos traigamos la victoria".

Vuelta de Isco

"Lo de Isco es difícil saber cuándo puede volver. Ha tenido recuperación buena en este último tiempo. No tiene dolor y puede tener más exigencia física. Le falta hacer trabajo con el plantel. Ojalá le alcance a integrarse antes del parón de Navidad, pero va depender del alto nivel de intensidad en el trabajo. No es una respuesta que pueda dar hoy día".

Pellegrini, sobre Abde

"Abde se presentó hoy día con un cuadro viral, fiebre y garganta. No está en la lista de citados. Ya lo veré el doctor, pero para este partido no está disponible".

¿Qué Betis es más real, el del día del Atlético o el que se ha caído con resultados como el de Valencia?

"No me parece que haya altibajos. Todos los equipos pasan por distintos momentos y en los partidos hay distintas circunstancias. De los últimos 8 partidos hemos perdido uno. Perdimos contra el Valencia en esos minutos nefastos, pero veníamos de siete partidos sin perder. Creo que en términos generales la exigencia nuestra es la máxima. Los partido pasan y las revanchas vienen en el fútbol. Llevamos cinco temporadas bastante regulares en ese aspecto. Intentamos llegar lo más lejos posible en Europa. Ahora en la Conference intentaremos ser lo más regulares posible. La autocrítica tiene que ser ganando o perdiendo y no la perdemos nunca, ni la ambición tampoco".

Un Betis más intenso

"El equipo siempre quiere salir con la misma intensidad. Lo intentamos. Hay que tener conciencia de que jugamos a mitad de semana y tenemos un plantel para estar activo en tres competiciones. No toqué el tema de los lesionados. Hay un plantel que intenta dar la cara. De los partidos, el único partido que no me dejó conforme en Europa fue el de Polonia. Sin intensidad ni llegadas. En los partidos anteriores hubo mayor equilibrio en defensa y ataque. Esperemos que podamos clasificarnos para la próxima ronda".

El Mlada Boreslav

"Es un equipo que por algo está jugando en Europa. Es difícil saber el planteamiento con el que saldrá. Lo importante es saber las características que tienen y ellos tratan de jugar bien al fútbol. Nosotros queremos tener un buen día, tener la pelota y hacerles daño".

Rotaciones

"Si queremos estar en tres competiciones tenemos que hacer rotaciones en el plantel. No es lo mismo jugar de domingo a domingo que hacerlo jueves noche y domingo. Cuando hay que jugar en un mes 9 partidos en 28 días es fundamental las rotaciones y los jugadores que jueguen tengan un buen rendimiento individual".

Bajas de Fornals y Bellerín

"Para este domingo no llega ninguno. Para el otro domingo veremos a ver. Veremos cómo evolucionan para la semana que viene, pero para este fin de semana no llegan".