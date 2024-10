Lo Celso, la mala noticia del entrenamiento del Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue preparando el partido que le enfrentará este sábado 19 de octubre al CA Osasuna de Vicente Moreno en El Sadar en lo que será el duelo correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports. Lo hace, además, en lo que es el final de un parón internacional muy convulso por muchos aspectos en Heliópolis, pero sobre todo en lo que ha sido una semana frenética de altas, bajas, ausencias y reincorporaciones en la enfermería verdiblanca. Primero, Sabaly comenzó la primera sesión de la semana con el grupo después de trabajar en solitario la pasada semana, pero el resto de días no ha aparecido por el entrenamiento y se ha quedado haciendo trabajo específico. Por otro lado está Marc Roca, un futbolista que sufre de un problema en su tobillo y que viene recibiendo un tratamiento especial desde después del derbi. Esta semana todavía no ha entrenado y es una duda muy seria para Pamplona.

La baja de Chimy Ávila en el entrenamiento del miércoles quedaba en cuarentena hasta hoy, ya que si volviía a perderse otro entrenamiento pasaría al catálogo de dudas, como otros tantos jugadores. La buena noticia la ponía Natan de Souza. El brasileño estaba pronosticado con una vuelta bastante más tardía pero sigue poco a poco acumulando sesiones de trabajo durante la semana y apunta a la convocatoria del viernes. Por lo tanto, de cara a la sesión de este jueves, todos los focos se ponían en un hombre, Giovani Lo Celso.

Lo Celso en uno de los encuentros con el Betis en LaLiga / Europa Press

Una ausencia muy dura

Lo Celso no ha entrenado con el grupo tal y como se preveía. Informan desde el club que se hará pruebas para determinar exactamente qué tiene. William Carvalho e Isco son las bajas ya conocidas y que se repiten durante todo este tiempo y lo seguirán haciendo durante meses, Marc Roca también ha vuelto a ausentarse en la sesión de hoy, por lo que su duda para el sábado se mantiene, al igual que la de Youssouf Sabaly, que sí ha entrenado pero habrá que esperar a la sesión del viernes para ver si viaja o no. Abde, Ricardo Rodríguez y Rui Silva ya han vuelto de sus respectivos compromisos internacionales con sus selecciones, por lo que, con el entrenamiento del viernes de por medio, apuntan también a estar ante los de Vicente Moreno.

Ha habido muchos chicos del filial. Dani Pérez, Mateo Flores, Souleymane Faye, Barea y Guirao son los que ha probado el Ingeniero de cara a cubrir las ausencias del centro del campo.

Lo Celso en su partido del jueves con Argentina / Argentina

A espera de pruebas

Los compañeros de Estadio Deportivo han podido hablar con el mediapunta argentino en la mañana de este jueves a su llegada al aeropuerto, y el mensaje no ha sido muy optimista: "Veremos cuando llegue al club. Revisaremos y a ver qué es lo que hay. Primero, a ver qué es lo que hay y en base a eso se tomará una decisión. Lo decidiremos cuando llegue al club. A ver lo que dicen los médicos. Sentí algo ahí antes del partido y por eso no pude estar. Así que nada, ahora a recuperarme tras el viaje y revisar el asunto con los médicos".

Por lo tanto, lo normal es que en las próximas horas Lo Celso se exponga a una serie de pruebas médicas para determinar qué es lo que tiene. La duda es bastante seria. Por un lado, él sintió algo y no quiso seguir con los esfuerzos con su país preocupándose de no perderse nada con el Betis. Desde el cuerpo médico de la selección transmiten que no es grave e incluso podría tratarse de una simple sobrecarga que el jugador paró a tiempo. Veremos cuando el parte médico hable a la ausencia a la que se enfrenta el equipo de las trece barras.