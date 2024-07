La charla de Bakambu, Pellegrini y Fajardo con una delantera en reconstrucción

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de este lunes antes de viajar a la gira norteamericana el próximo miércoles para seguir con su preparación de cara al inicio liguero 2024/25. Una de las imágenes de la sesión la ha dejado Cédric Bakambu. El delantero fue operado en el recto anterior de su pierna derecha maltrecho durante el último derbi ante el Sevilla FC. Ya sin muletas y con un caminar pleno, aparecía en el inicio de la sesión por la zona de banquillos del campo dos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para saludar a Manuel Pellegrini y Manu Fajardo. Estuvo manteniendo una animada conversación con ambos en la que muy probablemente el tema de conversación fuese el estado de la lesión del de Vitry-sur-Seine.

Su vuelta estaba programada para finales del mes de septiembre o principios de octubre (su baja se estima cercana a cuatro o cinco meses por los servicios médicos del club), aunque todo dependerá de cómo avance un proceso que es un poco más tedioso y largo que en otras lesiones. La importancia de una buena cicatrización en este caso es determinante y el control de las cargas debe ser muy preciso para evitar una posible recaída. No obstante, las últimas noticias son positivas y podría reaparecer antes de lo previsto.

Cédric Bakambu, Manu Fajardo y Pellegrini hablan en el entrenamiento / Manu Colchón

El único activo en una delantera en reconstrucción

El director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, respondía de esta forma a la situación de la delantera verdiblanca en la rueda de prensa de la presentación de Adrián San Miguel: “Respecto al delantero, al igual que en otras demarcaciones, siempre trabajamos en varios escenarios. Jugadores que tengan el nivel necesario para jugar en la entidad del Real Betis Balompié. A estas alturas no nos cerramos a nada. El mercado nos irá dando nuestro lugar. Estamos preparados para hacer cualquier incorporación en ataque pero sin definir un perfil de un delantero en concreto”.

Ese perfil debe ser sin duda un futbolista que tenga gol. Y mucho, ya que la marcha de Borja Iglesias y Willian José dejan un hueco de más de 80 goles durante su estancia en Sevilla. Un Juanmi que ha regresado con muchas ganas y ha limado asperezas con el entrenador. De hecho, el propio Fajardo ha sido claro también con la situación del de Coín con un contundente, "No hay caso Juanmi". Ha llegado con muchas ganas, siendo un activo importante con contrato en vigor y sobre todo, muy querido en el vestuario por el resto de sus compañeros.

Rumores muchos, situaciones concretas, pocas

La realidad es que hasta el momento han sonado bastantes delanteros de cara a formar parte de la plantilla verdiblanca la próxima temporada. Juanmi Latasa (nombre que simplemente fue tanteado por la dirección deportiva), Kevin Denkey, Borja Mayoral... Pero de momento nada concreto. La apuesta de la parcela deportiva será en consonancia con el hueco que dejan el brasileño y el gallego. Eso sí, no hay que perder de vista la situación de Marcos Fernández. No sería la primera vez ni será la última en la que un jugador de la cantera se gane a base de rendimiento un puesto en la primera plantilla. No pudo comenzar con mejor pie en su primer partido, desde luego. Chimy Ávila o Assane Diao como delantero son otras opciones que podrían servir para completar una parcela en plena reconstrucción, aunque serían soluciones de urgencia si el mercado no terminase como espera el conjunto verdiblanco.