Sin colmillo, los empates se hacen rutina en el Betis

Demasiados empates. Demasiadas faenas a medio hacer. El rodeo de Vallecas siempre está sembrado de trampas, pero el Rayo sólo había ganado una vez ante los suyos en esta Liga. Se queda corto el Betis demasiadas veces cuando se trata de afilar las jugadas de tres cuartos de campo para arriba. Y aunque Isco es Isco y quién sabe si hubiera solucionado la noche con una genialidad, para eso están también Antony, Pablo Fornals, Lo Celso o Riquelme, que ha costado lo suyo. Y eso que el bloque se mantuvo en pie ante los empellones.

Defensa

La lesión de Diego Llorente nada más comenzar el partido pudo ser un contratiempo serio si no es por la intensidad y el manejo que mostró Marc Bartra, quien en frío entró con buen pie y nervio a un partido que se encendió muy pronto con la intensidad que propuso el Rayo Vallecano y no concedió medio metro a Álvaro García, un látigo que esta vez actuó como referencia arriba, lo que mermó su habitual peligro cuando encara desde la banda izquierda. Y dentro de esa intensidad, tardaron los verdiblancos en detectar que Isi, a la espalda de Deossa y Marc Roca, hacía daño con sus recepciones y su capacidad para prolongar los ataques a un lado y otro. Suerte para los béticos que Fran Pérez por la derecha (el sustituto del otro lesionado en los primeros minutos, De Frutos) y el Pacha Espino por la izquierda actuaron con el toque perdido y tomaron siempre malas decisiones.

Ataque

El Betis empezó con la lección aprendida en cuanto al molde tan especial que exige Vallecas y jugó a pocos toques hasta la banda derecha de Antony en dos buenas acciones en apenas cuatro minutos que resolvió Pablo Fornals con dos remates desde la corona del área, pero en cuanto el partido se fue asentando y el Rayo impuso su juego al límite en el centro del campo, las buenas intenciones del Cucho en su juego de espaldas y la rapidez de Antony para pensar y ejecutar desde su banda se fueron diluyendo. Y de nuevo Rodrigo Riquelme se diluyó en la izquierda. Mucha diferencia con la hiperactividad habitual de Abde.

Faltó que el dúo Deossa-Roca ganara algún balón que surtiera a Fornals, que fue perdiendo metros.

Tras el descanso le quitó la pelota el Betis al Rayo, pero con la entrada de Lo Celso por Deossa, el Rayo volvió a quitársela.

Pellegrini reaccionó con Pablo García por la izquierda, pero lo que más faltaba era un delantero de área que acompañara al Cucho y aprovechara su trabajo.

Virtudes

No es fácil mantener la concentración y mantenerse en pie ante el Rayo Vallecano en su casa (choques, segundas jugadas...) y el Betis, con los centrales muy bien plantados, lo hizo.

Talón de Aquiles

Falta ese colmillo arriba que tienen los equipos de la zona alta, aunque varios tampoco pudieron ganar allí.