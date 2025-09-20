Una columna vertebral que no sale del once titular

Seis partidos de liga y seis titularidades. De ello sólo pueden presumir ya tres futbolistas del Betis, convertidos en la columna vertebral desde la defensa hacia el ataque, con Natan en defensa, Fornals en el centro del campo y Cucho Hernández, en la vanguardia. De hecho el central es el futbolista con más minutos (540) disputados en el conjunto verdiblanco. Lo ha jugado todo (el único), los seis encuentros de principio a fin; con el castellonense por detrás con 520, después de haber sustituido el viernes ante la Real Sociedad (la únicos vez hasta ahora); y el punta colombiano acumulando 508 minutos, después de haber sido sustituido en cuatro de los seis encuentros disputados.

En el caso de Natan las molestias físicas de Bartra y la recuperación de Diego Llorente, que tuvo sus primeros minutos contra el cuadro donostiarra, además de la necesaria adaptación de Valentín Gómez lo dejó como el central con más continuidad para Manuel Pellegrini, quien sin Isco ni medio centros al inicio del curso apostó por Fornals en la medular. Cucho Hernández –lleva dos partidos marcando– es, sin duda, el delantero titular para el técnico chileno por delante de Bakambu, que tendrá su oportunidad con el inicio de la Europa League.

Ahora, con el inicio de la competición continental Manuel Pellegrini empezará a hacer sus habituales rotaciones, algo que en los seis primeros encuentros de liga casi ha hecho más por obligación por las lesiones que por filosofía. De momento ha tirado ya de 24 futbolistas, contando la aparición testimonial de Dani Pérez, lesionado la semana pasada en el derbi de filiales. Otros tres jugadores (Diego Llorente, Marc Roca y Ángel Ortiz) sólo han disputado un partido, mientras que Deossa apenas suma 66 minutos en dos choques y Chimy Ávila, 40 minutos en tres encuentros. Adrián espera su momento, seguramente en la Copa.

No se cansa de repetir el técnico que debe ir integrando aún a futbolistas poco a poco, los que se recuperando de lesión o los que llegaron nuevos este verano, consciente de que necesitará de todas en una temporada larga en la que habrá, seguro, momentos para todos.