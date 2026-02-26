Comida de conjura en el Betis antes del derbi

Si el miércoles toda la directiva verdiblanca ofreció su apoyo a la plantilla en el entrenamiento, ayer se celebró en la Ciudad Deportiva Luis del Sol una comida para reforzar el sentimiento de grupo y de unión cara al duelo contra el Sevilla. Así, tras la sesión matinal, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva, empleados del club y directiva compartieron un almuerzo de confraternización, una acción que desde la entidad heliopolitana se viene repitiendo en los últimos tiempos en la antesala de los partidos contra el eterno rival.

En la comida estuvieron todos los futbolistas de la primera plantilla, incluidos los lesionados Lo Celso e Isco (sigue recuperándose de su cirugía de cartílago en el tobillo derecho realizada en diciembre), que siguen con sus procesos de recuperación. Faltó Amrabat, quien se encuentra en Países Bajos realizando un plan de trabajo específico para acelerar su recuperación.

Natan y Valentín Gómez. / Real Betis

El Betis llega a este derbi en una posición competitiva, peleando por puestos europeos tras haber ganado el último enfrentamiento directo en noviembre de 2025 por 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.