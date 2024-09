"¿La Conference? A todos los jugadores nos gusta ganar títulos"

Sevilla/Ricardo Iván Rodríguez Araya (Zúrich, Suiza, 25 de agosto de 1992) va poco a poco adaptándose al Betis. Esta feliz, contento de haber recalado en el conjunto verdiblanco, y tras perderse buena parte de la pretemporada por la Eurocopa, reconoce que se encuentra ya bastante mejor físicamente. Y es que a sus 32 años, y tras pasar por el FC Zúrich –donde se formó y empezó a despuntar en la élite–, Wolfsburgo, Milan, PSV Eindhoven y Torino, está cumpliendo su deseo de jugar en la Liga española. Eso sí, sin perder un ápice de ambición, pues considera que entre la afición bética y el equipo existe una bonita comunión con la que soñar con hacer una buena temporada.

Pregunta.Después de cuatro años en el Torino, ¿usted entendía que su etapa allí había terminado, o no le ofrecieron la renovación y decidió comenzar una nueva en otro club?

Respuesta.Creo que cuatro años son ya muchos, aunque me sentí muy bien con el entrenador que tenía, Ivan Juric. Pero él también se fue. Terminamos contrato. Yo hablé con ellos (el Torino) una vez. Les dije lo que más o menos quería ganar y no me dijeron sí o no. Me dijeron que me iban a dar una respuesta, pero nunca llegó. Nunca vino esa respuesta y para mí todo terminó.

P.¿Cómo le llegó el interés y por qué se decantó por el Betis? Imagino que tendría más propuestas...

R.Como ya dije, a mí siempre había gustado jugar en España. Era siempre un sueño para mí, y el Betis era perfecto. El Betis es un gran equipo y tiene mucha historia. Me gustó mucho el proyecto que me presentó. Claro que había otros clubes también que tenían mucho interés en mí, pero yo sólo quería venir aquí.

"En la competición europea que jugamos tenemos equipo para intentar llegar lo más lejos posible"

P.¿Qué ambiente se ha encontrado en el club y en el vestuario con sus compañeros?

R.Muy bien, tengo unos compañeros muy buenos. Me ayudaron mucho cuando vine porque no es fácil venir de otro país. Yo soy mitad español y conozco un poquito también la mentalidad y no era tan difícil. Mis compañeros son muy buena gente. Hay un ambiente familiar.

P.Y usted que ha estado en vestuarios importantes, como por ejemplo el del Milan, ¿qué mentalidad se ha encontrado aquí en el Betis? ¿Hay esa ambición de querer seguir creciendo?

R.Se siente eso, sí. Se siente que hay mucha afición, que es caliente, y también era así en el Milan. El Milan es un gran equipo y aquí es casi lo mismo. Siento que se quiere ganar, que se quieren ganar todos los partidos. La afición te pide mucho y cuando juegas en el estadio, siempre está lleno con 50.000 personas. Eso es una cosa muy linda para un jugador, siento que es similar al Milan.

El lateral suizo, con gesto sonriente. / Juan Carlos Muñoz

P.¿Cómo está físicamente? Imagino que el hecho de jugar la Eurocopa y no hacer tanta pretemporada habrá influido...

R.Me faltaba un poquito eso, pero ahora de verdad me siento bien. Ahora puedo jugar 90 minutos, si el míster lo decide.

"Si ganamos al Mallorca y saltamos a zona de Champions, los equipos nos tendrán aún más respeto"

P.Pellegrini habla poco con los futbolistas, pero es muy claro y directo...

R.A mí me gusta así. Yo también soy así. No hablo mucho y soy directo también.

P.¿Y qué le ha pedido exactamente? Usted puede jugar de central o lateral...

R.Lo importante es el que el míster sabe que puedo jugar en las dos posiciones. Para mí, lo importante es ayudar al equipo. Yo, donde él me ponga, daré siempre lo máximo para el equipo.

P.Comentaba antes que tenía ilusión por jugar en la Liga española, ¿ha encontrado mucha diferencias con el fútbol alemán o el italiano?

R.Sí, es un fútbol diferente. Para mí, el fútbol de Italia es un poquito más de táctica, de defender bien. Aquí es más abierto, se juega con más libertad. Allí hay más cosas que tienes que hacer que te dice el entrenador, pero aquí hay más libertad. Me gusta el fútbol español.

"En el Betis se siente que se quiere seguir creciendo y la afición te exige mucho; es similar a lo que viví en el Milan"

P.Ahora hay otro partido en casa contra el Mallorca. Viene el equipo de dos victorias y está ya en zona europea, pero si gana puede dar otro salto hacia la zona de Champions...

R.Nosotros miramos partido a partido. Es una oportunidad grande. Cuando ganas dos partidos en casa, tienes todo en la mano para ganar el tercero. Con esa mentalidad tenemos que ir al campo a este partido, porque si ganas estás muy arriba y después cambia todo mucho. Los otros equipos te tienen después más respeto. Lo tienen ya, pero están más atentos a nosotros. Tenemos que ir siempre a ganar en nuestra casa, porque es una oportunidad grande con la afición, que nos da mucho y nosotros la sentimos. Si quieres ir a Europa League o Champions League tienes que ganar todos los partidos posibles. Por eso miramos el partido a partido.

Ricardo Rodríguez posa en la ciudad deportiva verdiblanca. / Juan Carlos Muñoz

P.¿Y ve la Conference como una buena oportunidad para intentar ganar un título?

R.Claro. Para los jugadores es una cosa bonita ganar títulos. Tenemos que ser serios y hacerlo mejor que podamos. Creo que podemos ir bastante para adelante porque creo que hay un equipo para llegar lo más lejos posible.

P.Está lesionado Isco, pero ha venido Lo Celso y está demostrando la calidad que tiene, ¿que le está apareciendo tú que vives con el día a día en el vestuario aparte de lo que vemos todos en el campo?

R.Aún a Isco no lo vi mucho, pero esperemos que lo pueda ver pronto porque es un jugador al que conocía ya. Lo Celso es bueno también. Creo que los dos pueden darle mucho al equipo porque tienen muchas cualidades.

"Los derbis son siempre bonitos de jugar, son calientes, pero sólo pensamos en el Mallorca"

P.Todavía quedan varios partidos para el derbi. Tú jugaste el de Milán y Turín, ¿tienes ganas ya de que llegue este partido?

R.Los derbis son siempre bonitos de jugar. Son partidos calientes. Me gustaría jugar ese partido. Creo que a todos los futbolistas les gustaría jugarlo. Pero por ahora no quiero pensar mucho en eso porque hay muchos partidos que tenemos que jugar antes. Pensamos en el Mallorca.

P.Y un mensaje de Ricardo Rodríguez a la afición...

R.Que estén siempre así, como lo hacen hasta ahora. Nos ayudan mucho y nos dan mucha fuerza. Nosotros intentamos ganar todos los partidos para ellos, para que estén felices con nosotros. Podemos hacer cosas bonitas juntos.