La convocatoria del Betis para visitar al Alavés

Antony bromea con el Chimy Ávila y Deossa en un entrenamiento reciente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 19 futbolistas de cara al encuentro de este domingo ante el Alavés en Mendizorroza, entrando en la misma Antony y Ricardo Rodríguez.

Antony, que descansó entre semana y no estuvo en la cita europea por sus molestias de pubis, está apto para el choque ante los babazorros, al igual que el lateral internacional suizo, que se ha recuperado de unas molestias que le dejó el duelo ante el PAOK y está también apto.

Por contra son bajas Ruibal y Lo Celso, a la espera de los resultados de las pruebas médicas. El primero sufre unas molestias en el abductor, aunque éstas son leves y habrá que esperar a ver si llega a tiempo al choque ante el Feyenoord, mientras que el segundo padece una lesión muscular que podría tenerle apartado de los terrenos de juego durante un mes. Ambos se unen al Cucho, Junior, Bellerín, Isco, Amrabat y Riquelme.

También vuelve Bakambu, que ya ha cumplido su partido de sanción en Europa y viajará con el resto de la expedición verdiblanca esta tarde a Vitoria en vuelo chárter (18:30). En la misma estará el canterano Iván Corralejo, que ya viajó a Grecia.

La lista es la siguiente: Álvaro Valles, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Deossa, Marc Roca, Pau López, Ángel Ortiz, Corralejo y Pablo García.