Cucho Hernández, un delantero que marca, juega y hace jugar

En menos de un año, Cucho Hernández ha demostrado que es el delantero total. Un jugador que no sólo marca goles, sino que es un futbolista completo que genera para sí y los demás. No se guarda nunca un esfuerzo en la presión y en ataque no sólo genera espacios para sus compañeros, sino que asiste con una gran clarividencia, como demostró en su pase a Fornals en el 3-0 frente al Getafe.

El colombiano es un fijo en la Liga para Manuel Pellegrini desde que llegó en el mercado invernal de la pasada campaña. Le costó ver puerta de inicio, cuatro encuentros sin anotar, pero en cuanto abrió la veda en Butarque contra el Leganés demostró su capacidad realizadora y el porqué es el delantero titular de un Betis que ha encontrado con él no sólo un rematador, sino un jugador diferencial, con y sin el balón, que se entiende a la perfección con los compañeros que parten desde la mediapunta.

Con su tanto del pasado domingo suma ya siete goles en la Liga en 17 partidos, siendo el jugador que más minutos acumula en la plantilla en el campeonato nacional con 1.481 minutos, incluso por delante de Natan (1.477). Con esa diana elevó su registro hasta los siete, además de tres asistencias. Ha intervenido sólo en la Liga en 10 goles de los 29 que lleva su equipo en total hasta la fecha, es decir, en más de un tercio de los tantos marcados (34,4%). Participa, en definitiva, en una de cada tres dianas del conjunto verdiblanco en la Liga.

Contra el Getafe dejó solo a Fornals con un pase desde el centro del campo de primeras que el castellonense aprovechó para batir a David Soria en el mano a mano. Su cuarta diana liguera. Antony, que asistió a Ruibal en el 1-0, no anotó. Remató al palo y se quedó con cinco tantos. Entre los tres acumulan 16 goles, más de la mitad del total del cuadro heliopolitano (55,1%).

El cafetero es un futbolista que explota las cualidades de sus compañeros. Está en el sitio justo para finalizar siempre. Lleva 14 remates a portería marcando la mitad de ellos, menos que Julián Álvarez (16), Vinícius (17) y Lewandowski (17), quienes comparten sus cifras de goles (y asistencias) en el campeonato nacional. El pasado domingo, además del tanto anotado, cabeceó dos veces más y disparó fuera una vez desde lejos. Pero sus estadísticas globales reflejan esa sensación de ser un delantero total: 35 remates (21 fuera), un gol con la cabeza, otro con la zurda y cinco con la derecha, cinco grandes ocasiones falladas y otras tantas creadas; cinco de sus siete tantos dentro del área y dos de fuera.

El Betis busca delantero en este mercado invernal, aunque tiene al titular ya en la plantilla. El objetivo es reforzar el grupo con un jugador de nivel que dé minutos de calidad cuando Cucho Hernández tenga que tomarse un respiro y, si es posible, dar salida a Bakambu y al Chimy Ávila. Pero el cafetero, que la pasada campaña no pudo jugar la Conference League al no estar inscrito, está en forma y no sería un problema, si no hay lesión de por medio, si no se encontrase nada que encajase en el plantel y en el presupuesto. Siempre titular en las 17 jornadas ligueras, Pellegrini también le ha dado minutos en la Copa del Rey (87) y en la Europa League (113), con una diana en cada una de las competiciones, y a buen seguro irá tomando más protagonismo en ambos torneos a medida que el club vaya avanzando rondas.

Desde la llegada de Manuel Pellegrini el Betis adoleció de la falta de un delantero cuyo rendimiento fuera sostenido en el tiempo. Borja Iglesias explotó una temporada, Willian José aparecía y desaparecía por momentos... Siempre fueron los acompañantes los que llevaban el peso goleador con los Juanmi, Canales, Luiz Henrique, Tello, pero con Cucho Hernández el preparador chileno ha encontrado un referente que, más o menos acertado, siempre le asegura trabajo y una sensación de peligro cada vez que el balón pasa por sus pies. Con contrato hasta 2030 (llegó procedente del Columbus Crew de la MLS estadounidense por 13 millones), a sus 26 años pasa por un gran momento y se ha convertido en la referencia verdiblanca del ataque de Pellegrini, que juega y hace jugar.