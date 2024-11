Dani Ceballos, en el Villamarín con el mercado de enero en la recámara

SEVILLA/Partido importantísimo el que se vive hoy en el Benito Villamarín entre el Real Betis Balompié y el RC Celta de Vigo y Dani Ceballos no ha querido perdérselo. Después de que el centrocampista del Real Madrid terminase su participación con el conjunto blanco en esta jornada de LaLiga EA Sports y haya bajado a Sevilla para pasar unos días hasta la vuelta de los de Carlo Ancelotti a los entrenamientos, ha sido una de las noticias principales en la previa del choque entre los de Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez. En uno de los palcos del estadio bético se le ha visto presto para ver el rendimiento de los jugadores que portan el escudo de las trece barras.

Si las cosas hubiesen ocurrido de otra forma en el mercado de verano, bien podría haber estado en estos momentos sobre el césped, pero las altísimas pretensiones de Florentino Pérez hicieron que la dirección deportiva verdiblanca se decantase por otras vías. Dani Ceballos nunca ha escondido su beticismo y su situación, poco a poco, se va acercando a una definición muy clara: una crónica de un fichaje anunciado.

Dani Ceballos en el Villamarín / M.C.

Se volverá a intentar en enero

En una de las ruedas de prensa de Manuel Pellegrini durante este curso ya ha dejado caer que la intención es llegar a diciembre vivos en todas las competiciones. Un comentario que no tiene otro sentido que el de ahí, en enero, reforzarse para seguir peleando. Además, ya en alguna ocasión fuentes del club han asegurado a Diario de Sevilla que los deberes que tienen para la ventana invernal están centrados en el centro del campo y que se va a intentar reforzar esa parcela. Todos los caminos conducen al mismo nombre, pero la situación no será para nada sencilla. Tal y como ha podido conocer este periódico se va a intentar convencer a la entidad blanca con una fórmula que se basa en la cesión con opción de compra a final de temporada, debido a que las pretensiones para una incorporación definitiva en enero pueden ser incluso mayores por el poco tiempo de reacción que deja eso en la capital.

Hace no muchos días ya se volvió a hablar de su situación en el panorama nacional cuando Joaquín y Manu Fajardo se dejaron ver por los aledaños del Bernabéu en lo que simplemente aparentaba ser una visita a uno de los partidos de Champions del equipo blanco, pero también es cierto que nada sucede por casualidad y menos con el del Puerto de Santamaría de por medio.

Rodri pugna por el balón con Dani Ceballos. / Sergio Pérez / Efe

Una situación no tan sencilla

"Sí. Estoy preparado, pero lo de negociar con Florentino todavía no lo sé. Todavía no me han dado órdenes. Estoy esperando que me den salida. Ceballos es un grandísimo futbolista (me voy a poner ya en plan presidente), es un futbolista que ha salido de aquí, que siente el Betis, a todos nos encanta. ¿Que pueda venir al Betis? Bueno, ya veremos. No es fácil. Tiene un gran contrato, puede contar para Ancelotti... Y va a depender un poco de las circunstancias", comentaba Joaquín en el pasado mes de agosto.

La realidad es que la situación económica del Betis ha mejorado y tiene límite salarial y fichas para poder moverse en el mercado, pero no en plenitud de condiciones. Los límites de LaLiga para aquellos equipos que no tienen la situación económica regulada en su balance seguirá afectando considerablemente a la hora de utilizar el dinero que ha ido ingresando.