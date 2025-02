Todo estaba decidido desde Gante, afortunadamente para el Betis (0-1)

Sevilla/Trámite resuelto para el Real Betis Balompié a la espera del resultado del sorteo de los octavos de final que tendrá lugar en Nyon este viernes (14:00). Los verdiblancos no se complicaron la vida contra el Gent y aunque se fueron desinflando con el paso de los minutos, supieron administrar la maravillosa renta de tres goles conquistada en la ida en la bella ciudad belga. El tanto final de Brown sólo sirvió para una ligera decepción, aunque la peor noticia para los béticos fue la expulsión de Vitor Roque por un pisotón de los que se arbitran a través del VAR sin tener en cuenta que ese tipo de acciones son accidentales. Fútbol moderno, qué se le va a hacer.

Siempre dio la sensación de que era suficiente con el 0-3, y de sobra, con no complicarse la vida, como así sería pese a la derrota final. Manuel Pellegrini, siempre sabio en sus decisiones, supo entenderlo también así. En su planteamiento figuraba meter a diez futbolistas nuevos en la alineación inicial, pues Diego Llorente era el único titular que repetía respecto a la Real Sociedad, pero los problemas físicos de Bakambu lo sacaron finalmente de los elegidos y Antony también se vio obligado a redoblar el esfuerzo.

Hasta los cambios estaban más que programados, como se vería con la entrada de Bartra para que cada central titular jugara sólo medio tiempo e incluso con la triple sustitución casi a la hora justa de juego para afrontar la recta final con el deseo de haber ganado. No sucedió así, pues lo que llegó fue la expulsión de Vitor Roque y el remate postrero de Brown para el 0-1, pero todo estaba más que planificado en el cuerpo técnico comandado por Manuel Pellegrini.

Pellegrini quería un equipo prácticamente nuevo, con diez cambios respecto al último once titular, pero los problemas físicos de Bakambu lo obligaron a tirar de Antony

Antony, titular inesperado, iba a ser el protagonista principal de las dos o tres primeras virguerías del encuentro. Hasta que los rivales, particularmente Lopes da Silva, parecieron cabrearse con esos destellos de clase del zurdo paulista y le enseñaron los tacos nada más comenzar. Eso atemperó al brillante brasileño después de que el Betis se pudiera poner muy pronto por delante en sus primeras aproximaciones, particularmente en saques de esquina botados por Chimy Ávila y también en alguna falta.

Comienzo con brío

Primero fue Vitor Roque el que tuvo un cabezazo fácil para haber marcado el primero para el Betis (6'), pero su remate fue demasiado flojito y a las manos de Roef. Después le tocaría a Abde, que no fue capaz de aprovechar un regalo de Lopes Da Silva en un pase hacia el interior del área ideal para haberlo convertido en el 1-0 (8'). Y en la tercera ocasión sí se iba a ver obligado Roef a realizar un verdadero paradón. Un córner cabeceado por Abde en el área pequeña provocó que los suyos casi cantaran el gol, pero el guardameta belga se lució (12').

El arranque del Betis, por tanto, a pesar de la situación extremadamente favorable de la eliminatoria, no pudo ser más prometedor. Los verdiblancos dejaban detalles de buen fútbol y metían a los belgas en su área. Pero el gol no acababa de llegar y eso condujo a la lógica relajación, a minimizar los esfuerzos en un partido que tampoco los exigía en exceso.

Los verdiblancos eran claramente superiores en el arranque y llegaron al cuarto de hora con tres opciones claras para haberse adelantado

El Gent ni siquiera amenazaba a un Betis clarísimamente superior y sólo una desaplicación en forma de expulsión inesperada podía alterar algo el discurrir de los acontecimientos. En ese sentido, Chimy Ávila se la jugó con una entrada con más fuerza de la cuenta al tobillo de Lopes Da Silva cuando ya había visto una tarjeta amarilla en otra acción peligrosa del futbolista bético.

Afortunadamente para los suyos, el polaco Sylwestrzak no observó nada punible y todo se quedó como estaba. El juego había languidecido definitivamente y ésa tampoco era una mala noticia para un Betis que llegó al intermedio con un solo susto a través de un remate de Ito después de una buena jugada de Sonko (35').

La hoja de excel del cuerpo técnico establecía con claridad la dosificación de los esfuerzos y eso se vio desde el mismo cambio de Bartra por Llorente en el descanso

Hasta Pellegrini estaba más pendiente de cuestiones colaterales que del verdadero meollo de la cuestión. De no haber algún problema físico que lo explique, sólo de esa manera se puede entender que el único cambio fuera Bartra por Diego Llorente, hasta ese momento uno de los mejores futbolistas de los verdiblancos. Pero la hoja de excel con la dosificación de los esfuerzos era la que mandaba.

Triple entrada de Isco, Johnny y Ruibal

El partido sólo iba a cambiar de marcha con la triple entrada de Isco, Johnny y Aitor Ruibal. Los futbolistas que se quedaron en el campo supieron entender que Pellegrini les estaba pidiendo un esfuerzo más para conseguir el triunfo, pero todas las acciones condujeron a un Vitor Roque está absolutamente negado ante el gol. El delantero cedido por el Barcelona hace las cosas teóricamente bien, roba el balón, cambia de ritmo y parece que siempre puede anotar el gol, pero sus remates son tan inocentes que al final todo se queda en la apariencia.

Después de haber tenido varias ocasiones para marcar, saldadas con remates inocentes, Vitor Roque provocó la peor noticia de la tarde al ver la tarjeta roja

Vitor Roque es un uy continuo y por ahí se escapó la oportunidad de asegurar el triunfo también en la vuelta. La tuvo primero tras un robo, pero se quedó solo delante del portero y estrelló el balón en Roef (60'). Después, en el 70', también realizaría un mal remate y, por último, en el 77' un disparo tras revolverse en el área a las manos del portero. Durante ese tiempo también las tuvieron particularmente clara Chimy Ávila, en un cabezazo picado fuera (63'), e Isco, al que se le fue arriba un remate con posibilidades de gol (68').

Pero todo siguió cero a cero hasta que Vitor Roque vio la tarjeta roja en una acción que ya había sido arbitrada con amarilla y después vendría el zapatazo de Brown para la derrota final. Los más de 50.000 béticos que asistieron a esa hora y en un día laborable no pudieron tener esa satisfacción en esta vuelta del play off, pero no se puede obviar que era un partido de 180 minutos y todo estaba más que decidido desde Bélgica. Mejor así, pues, y ahora a ver qué depara el sorteo de los octavos para seguir luchando por todo.