Muchos delanteros y pocos goles en el Betis, la media a mejorar

Sevilla/Hasta no hace mucho Manuel Pellegrini no se mostraba preocupado por la falta de gol del equipo, ya que hacía lo más difícil, generar ocasiones, pero no culminaba por "falta de calidad" o "calma" en los metros finales. Pero la derrota en Varsovia ante el Legia sin crear una sola oportunidad y el poco empuje en el derbi en la segunda parte, con el marcador en contra, sobre todo en el tramo final cuando jugaba en superioridad numérica por la expulsión de Nianzou, sí ha hecho que se ponga el foco en el ataque verdiblanco, que promedia menos de un gol por partido en la Liga –sólo cinco equipos han anotado menos– y en especial en sus delanteros, una línea muy poblada para tan poco rédito hasta ahora.

Y es que de los ocho tantos que lleva el cuadro verdiblanco (sólo uno a domicilio, ante Las Palmas) cinco llevan la firma de Lo Celso. Marcó Marc Bartra en el estreno ante el Girona de cabeza, por lo que sólo dos dianas son de los delanteros: uno para Abde y otro para Vitor Roque.

El brasileño es uno de los futbolistas que más ha rematado a puerta, pero no está teniendo fortuna para definir de momento. En poco más de 300 minutos ha disparado en nueve ocasiones, viendo puerta sólo en una. Un tiro más cuenta en las estadísticas oficiales de LaLiga para el internacional marroquí, uno de los jugadores más activos en el ataque heliopolitano, pero unas veces la falta de puntería –erró un penalti– y otras los palos le han negado más goles –firmó dos ante el Kryvbas–. Son los que más tiempo han estado sobre el césped, pero no los únicos, ya que Ruibal fue el delantero en los primeros encuentros sin marcar tampoco, aunque sí lo hizo contra el Kryvbas. Como Assane, al que Pellegrini ve más en punta que en la banda explotando la velocidad, su mejor cualidad.

Otros futbolistas de ataque son Juanmi, titular en las dos primeras jornadas y que ha desaparecido ya del equipo. Chimy Ávila tampoco ha marcado en lo que va de Liga, pese a disputar 207 minutos en siete encuentros. Disparó al poste contra el Girona y sí anotó antes en la ida del play off de acceso a la Conference League. Y ahora ha vuelto Bakambu de su lesión de la temporada pasada. Acumula 135 minutos en liga y tampoco ha celebrado aún ningún gol.