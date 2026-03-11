Destino épico para el Betis Juvenil; a la final de la Copa del Rey en el descuento (3-2)

Han vuelto a hacer historia los juveniles del Real Betis Balompié. Tras comenzar el partido con 0-2 a favor del Celta en los primeros 15 minutos con dos errores gravísimos, el equipo bético consiguió reponerse mentalmente, aplicó a la perfección su fútbol y remontó con mucha épica: en el minuto 89 para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey Juvenil. Eran ya 27 años los que han pasado desde la última vez que la disciplina verdiblanca conquistó esta competición por última vez en esta categoría y este domingo tendrán la oportunidad de volver a hacerlo.

El partido comenzaba de la peor forma posible para el equipo de Javier Barrero. A pesar de que los verdiblancos salieron bastante enérgicos, con un disparo de Carlos de Roa en los primeros minutos que se marchaba desviado por bastante poco, y con algún acercamiento más de los heliopolitanos pero sin peligro real. Todavía estaba asentándose el partido y un poco pasados los primeros diez minutos, Curro tenía la mala fortuna de desequilibrar la balanza con un gol en propia meta. El joven central verdiblanco, para más inri, cometió a los dos minutos un error garrafal que colocaba el 0-2 en el marcados en apenas 18 minutos.

A partir de ahí, el conjunto verdiblanco se veía obligado a remar contracorriente. Es cierto que quedaba mucho partido, pero ya tenía que remontar un 0-2 ante un equipo celeste que sí que se mostraba sólido sobre el césped. Después de muchos minutos en los que no venía pasando absolutamente nada para los verdiblancos debido al buen hacer defensivo de los gallegos, llegaba un momento clave en el partido. Cuando restaban simplemente unos segundos para que se terminase la primera parte, un jugador que no había aparecido demasiado como era Morante JR, anotaba con un disparo muy potente un buen gol desde fuera del área para dar un toque psicológico a nivel positivo a los suyos de cara a la segunda parte.

Apareció Morante para dar confianza

En una buena jugada colectiva en el minuto 57, Masqué estuvo muy cerca de anotar el empate tras haber salido en muy buena dinámica en la segunda parte, con un Celta que se echó demasiado atrás en el campo. Eso obligaba a los suyos a tener que recorrer demasiados metros para causar peligro, algo complicado con el nivel de aplicación del centro del campo y la defensa bética. Los de Javier Barrero seguían llegando, seguían mejorando y sobre todo teniendo ocasiones importantes, algo que no había pasado mucho en la primera mitad.

Y como se suele decir, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se llena. Tras una recuperación en campo contrario demostrando un gran nivel en la presión al rival, los verdiblancos recuperaban la pelota, y tras una gran acción que implicaba mucha calma dentro del área, Rubén de Sa definía a placer para cambiar totalmente el partido. Empate de nuevo en el marcador. A raíz del gol se enfriaba un poco el partido como resultado de que el equipo vigués tenía que dar un paso al frente. Comenzaba a aumentar el número de faltas y los duelos y a reducirse el número de ocasiones reales. Eso sí, las pocas que hubo a raíz del empate fueron del conjunto celeste y Manu González fue apareciendo como el salvador de los suyos.

Arriesgando como un equipo valiente

La posibilidad de la prórroga ya acechaba a los dos equipos, pero eso a los de Javier Barrero daba igual. El último tramo de cinco minutos demostró sobre el césped del Anxo Carro que de principio a fin los verdiblancos fueron a por el triunfo. Arriesgando y buscando constantemente ocasiones importantes que permitiesen dar la puntilla. Y la insistencia iba a tener premio. Un premio muy merecido e histórico. Carlos de Roa filtraba un gran pase para González que terminaba dando el pase de la muerte para un Enzo Fierro que definía a placer a falta de unos segundos para llegar al tiempo reglamentario, desataba la locura en Lugo para los verdiblancos y colocaba a los suyos en la gran final del domingo 15 de marzo.

Este domingo a partir de las 11:45 horas tendrán una nueva cita con la historia los juveniles verdiblancos, que se medirán al ganador del partido entre el FC Barcelona y el Deportivo de la Coruña.