Alineación probable del Betis ante el Panathinaikos: más rotaciones para seguir creciendo

Manuel Pellegrini realizó hasta siete cambios en el equipo que comenzó el partido en el Coliseum respecto al que lo hizo en el derbi en el Estadio de La Cartuja. Además, coincidieron bastantes jugadores que venían de no tener continuidad en las últimas semanas entre lesiones y decisiones del entrenador. Es por ello que el once que saque el técnico chileno para el Betis este jueves va a estar en el ojo del huracán y sobre todo, los jugadores que estén sobre el terreno de juego que son los que no aprovecharon, para nada, la oportunidad que su entrenador les brindó.

En el capítulo de bajas serán tres futbolistas los que no podrán contar para Manuel Pellegrini: Isco y Lo Celso a los que no se les espera hasta abril y un Amrabat que quizá podría estar en el partido de vuelta en Sevilla la próxima semana.

El once del Betis ante el conjunto griego / DDS

El once probable del Betis ante el Panathinaikos

En la portería es el momento para que Pau López vuelva a jugar y tener minutos, además, en la competición en la que se necesita algo más de experiencia. Aitor Ruibal descansó el pasado domingo, aunque Héctor Bellerín ya está en plenitud de condiciones y no hay que descartar que sea un partido propicio para que vuelva a tener protagonismo. Natan y Llorente volverán a ser la pareja de centrales mientras que Ricardo Rodríguez tomará las riendas del lateral zurdo. El triángulo de centrocampistas volverá a estar integrado por Marc Roca, Fornals y Fidalgo, mientras que en la zona ofensiva Abde, Antony y Cucho saldrán a buscar los goles béticos.

Por tanto, el posible once del Betis ante el Panathinaikos es el siguiente: Pau López; Bellerín, Natan, Llorente, Ricardo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Abde y Cucho Hernández.