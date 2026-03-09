Buenas noticias en el Betis; vuelve Amrabat

Es la noticia de la semana en clave verdiblanca. En el entrenamiento posterior a la derrota del Betis ante el Getafe este fin de semana, el conjunto bético ha realizado su primer entrenamiento de cara a la preparación del partido de este jueves ante el Panathinaikos en Grecia. Ha sido una sesión propia de los días posteriores a partidos oficiales: los titulares han trabajado en el gimnasio y el resto del equipo lo ha hecho sobre el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol. Y ahí es donde llegan las buenas noticias.

Después de acumular varias sesiones desde la pasada semana en el césped de forma individual, Sofyan Amrabat ya ha dado un paso importantísimo en la etapa final de su recuperación. El internacional marroquí ha entrenado de forma parcial con el resto de sus compañeros. Así lo ha confirmado la radio oficial del club verdiblanco. A partir de este momento irá sumando algunos tramos de trabajo con la plantilla al completo durante esta semana, y cuando el cuerpo médico lo considere, le dará el alta para que pueda hacer trabajo normalizado, en sesiones completas, y apuntarse a la primera convocatoria después de la lesión.

Amrabat, días atrás ejercitándose en solitario en la ciudad deportiva. / RBB

Una vuelta que se espera antes del parón

"Bueno, la evolución de Sofyan es muy importante y lo iremos viendo en la medida en la que está haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, vamos a ver si pudiera estar, podría ser un poco justo, pero nos lo va a ir demostrando el trabajo que va haciendo", comentaba Pellegrini.