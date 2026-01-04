Destiny rescata al Betis Deportivo ante el Europa (2-2)
El delantero marcó a poco para el final y evitó la derrota del filial en el debut en el banquillo de Dani Fragoso
El Betis Deportivo y el CE Europa inauguraron el año futbolístico con un reparto de puntos (2-2) en un encuentro lleno de alternativas. El duelo, que supuso el debut de Dani Fragoso en el banquillo bético, se decidió en los instantes finales gracias a la aparición providencial de Destiny, quien rescató un empate ante uno de los "gallitos" de la categoría.
El filial verdiblanco saltó al césped mostrando una mejoría competitiva respecto a sus últimas actuaciones, con una mayor solidez y menos errores no forzados. Pese a que el Europa buscó llevar la iniciativa desde el inicio, fue el Betis Deportivo quien inauguró el marcador: una internada por banda derecha fue finalizada con éxito por Corralejo, poniendo el 1-0.
Tras el gol, el conjunto catalán incrementó su presión. El dominio visitante se tradujo en múltiples llegadas al área bética, obligando al guardameta Manu González a emplearse a fondo con intervenciones de mérito para mantener la ventaja local hasta el descanso.
La segunda mitad comenzó con polémica. El Europa logró enviar el balón a la red, pero el VAR intervino para anular el tanto tras detectar una mano previa en la jugada. Sin embargo, la insistencia del tercer clasificado acabó dando sus frutos: En el minuto 60 Vacas firmaba las tablas tras una jugada de persistencia y poco después fue Sgrò el que completaba la remontada visitante, aprovechando las carencias defensivas que el filial heliopolitano aún no ha logrado subsanar, estableciendo el 1-2.
Cuando el partido agonizaba y la derrota parecía inevitable para el debut de Dani Fragoso, el técnico movió el banquillo en busca de una reacción desesperada. La apuesta no pudo ser más certera: Destiny, que acababa de saltar al campo, mandó a la red el primer balón que tocó en el minuto 87.
En un descuento que se hizo eterno, el Betis Deportivo supo sufrir y blindar su portería para certificar un empate con el que ganar en confianza para los próximos partidos.
FICHA TÉCNICA
Betis Deportivo: Manu González; Busto (Embalo, 21’), Oreiro, Moha, Bladi; Sorroche (Mawuli, 64’), Gismera (Borja Alonso, 84’); Morante (Destiny, 84’), Corralejo (Kwame Sosu, 64’), Dani Pérez y Rodrigo Marina.
Europa: Flere; Rodríguez, Campeny, Marcel Sgrò, Escoruela; Meshak (Plá, 90’), Izan González, Vacas (George, 73’); Ghailan (Caravaca, 90’), Jordi Cano y Noureddine (Mahicas, 46’).
Goles: 1-0 (10’) Iván Corralejo. 1-1 (68’) Óscar Vacas. 1-2 (81’) Marcel Sgrò. 2-2 (87’) Destiny.
Árbitro: Antonio Sánchez (madrileño). Amonestó a Campeny, Jordi Cano, Izan González y Álex Plá.
Incidencias: Unos 700 espectadores en la ciudad deportiva.
