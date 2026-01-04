Destiny rescata al Betis Deportivo ante el Europa (2-2)

El Betis Deportivo y el CE Europa inauguraron el año futbolístico con un reparto de puntos (2-2) en un encuentro lleno de alternativas. El duelo, que supuso el debut de Dani Fragoso en el banquillo bético, se decidió en los instantes finales gracias a la aparición providencial de Destiny, quien rescató un empate ante uno de los "gallitos" de la categoría.

El filial verdiblanco saltó al césped mostrando una mejoría competitiva respecto a sus últimas actuaciones, con una mayor solidez y menos errores no forzados. Pese a que el Europa buscó llevar la iniciativa desde el inicio, fue el Betis Deportivo quien inauguró el marcador: una internada por banda derecha fue finalizada con éxito por Corralejo, poniendo el 1-0.

Tras el gol, el conjunto catalán incrementó su presión. El dominio visitante se tradujo en múltiples llegadas al área bética, obligando al guardameta Manu González a emplearse a fondo con intervenciones de mérito para mantener la ventaja local hasta el descanso.

La segunda mitad comenzó con polémica. El Europa logró enviar el balón a la red, pero el VAR intervino para anular el tanto tras detectar una mano previa en la jugada. Sin embargo, la insistencia del tercer clasificado acabó dando sus frutos: En el minuto 60 Vacas firmaba las tablas tras una jugada de persistencia y poco después fue Sgrò el que completaba la remontada visitante, aprovechando las carencias defensivas que el filial heliopolitano aún no ha logrado subsanar, estableciendo el 1-2.

Cuando el partido agonizaba y la derrota parecía inevitable para el debut de Dani Fragoso, el técnico movió el banquillo en busca de una reacción desesperada. La apuesta no pudo ser más certera: Destiny, que acababa de saltar al campo, mandó a la red el primer balón que tocó en el minuto 87.

En un descuento que se hizo eterno, el Betis Deportivo supo sufrir y blindar su portería para certificar un empate con el que ganar en confianza para los próximos partidos.