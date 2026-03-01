Diego Rodríguez, exjugador de Betis y Sevilla: "Antes los derbis se vivían con más intensidad, había más gente de la casa"

Diego Rodríguez Fernández (20-04-1960) sabe bien lo que significa un derbi sevillano. Defendió las camisetas del Betis y del Sevilla, vivió la rivalidad desde los dos lados y dejó su huella en partidos e incluso llegó a marcar. Nacido en La Orotava (Tenerife) y afincado en Sevilla tras colgar las botas, también inició su etapa en los banquillos, llegando a dirigir al filial nervionense. El exfutbolista atendió a Diario de Sevilla para repasar sus vivencias en el derbi, el momento de ambos equipos, su paso de Heliópolis a Nervión y la delicada situación actual del club sevillista.

Pregunta.Estamos en semana de derbi, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha Betis–Sevilla?

Respuesta.Quizás el partido de todo el año, la rivalidad, el colorido que hay en estos partidos, las vivencias. Porque, lógicamente, estos son partidos, a veces, con mucho corazón y sobre todo, que las familias aquí todos tenemos familiares, tanto de un lado sevillista como de un lado bético.

P.¿Cree que los derbis de antes se vivían con más intensidad que los de ahora?

R.Sí, creo que sí se vivían quizás con más intensidad porque también había mucha más gente de la casa, de la cantera, que llevaban muchos años jugando ya este tipo de partidos. Hoy, si nos damos cuenta, prácticamente todos los años hay gente nueva. Entonces, algunos han jugado algunos derbis, pero antes algunos tenían 15 o 20 derbis en su haber.

“Es el partido del año, esa rivalidad y colorido; son partidos con mucho más corazón“

P.¿Cree que los derbis de antes se vivían con más intensidad que los de ahora?

R.Sí, creo que sí se vivían quizás con más intensidad porque también había mucha más gente de la casa, de la cantera, que llevaban muchos años jugando ya este tipo de partidos. Hoy, si nos damos cuenta, prácticamente todos los años hay gente nueva. Entonces, algunos han jugado algunos derbis, pero antes algunos tenían 15 o 20 derbis en su haber.

P.De todos los que disputó, ¿hay alguno que recuerde de manera especial?

R.He tenido muchos, no por marcar algún gol que he marcado alguna vez. Pero sí que el colorido y la intensidad con la que se vivía; lo he vivido en ambos lados. Son partidos muy bonitos; a veces, si tiene un buen resultado, pues mejor, pero ese ambiente durante la semana previa al partido, cómo se vive... Porque ganar es importante, sobre todo al eterno rival de un lado u otro. Pero siempre han sido partidos con mucha intensidad, a veces no con mucho fútbol, pero han sido emocionantes.

P.En 1989 marcó un gol decisivo en el derbi para darle la victoria al Sevilla, ¿qué sensación le queda de ese momento?

R.Eso fue a la vuelta. Me acuerdo del portero, que era canario, del Betis. Fue un centro Francisco desde la banda y yo rematé de cabeza y fue 1-0, sí. Bueno, alegría porque ganas, es importante, pero no por otra cosa, pero ya digo que yo me quedo con el colorido del campo; la gente se divierte.

P.Después de disputar muchos derbis con ambos equipos, ¿qué consejo le daría a los jugadores que van a disputar este derbi?

R.Que hay que vivirlos con esa intensidad, lógicamente, porque a lo mejor unos no llevan tanto tiempo aquí. Y tienen que saber que son importantes para la afición, evidentemente.

P.Llega al Betis en 1981 y acaba siendo capitán. ¿Cómo fue aquella etapa?

R.En esa etapa del Betis eran prácticamente los campeones de la Copa del 77: Esnaola, Bizcocho, Biosca, Gordillo, Diarte, Rincón. Había gente importante, internacional también. Capitán fui un poco más tarde porque, según los años, va llegando gente, lógicamente. Sí, pero desde el 85 ya era capitán prácticamente; algunos años estuve de capitán y fue bien.

Nunca me fui con la intención de revancha o por irme al eterno rival, ni mucho menos“

P.En 1988 logra la permanencia con el Betis y poco después se produce su salida. ¿Qué ocurrió en ese momento?

R.No llegamos a un acuerdo, evidentemente. El último partido de Liga lo jugamos en Las Palmas, ganamos 1-2 y nos mantuvimos en Primera. La verdad es que fue un año complicado y difícil porque, lógicamente, estuvimos mucho tiempo y muchos meses jugando siempre en la zona baja de la tabla, y la verdad es que es difícil jugar en esa zona. Y luego me fui por esa circunstancia; negociamos varias veces, pues lógicamente estaba Retamero y no se llegó a un acuerdo. Había varios equipos a los que me podía ir; nunca lo hice con intención de revancha o por irme al eterno rival, ni mucho menos, porque tenía otros equipos, pero también vivía aquí. Porque cuando vine al Betis también decidí venir al Betis, teniendo otros equipos, pero me gustaba más Andalucía.

P.Ese verano decide fichar por el Sevilla. ¿Fue una decisión muy complicada y por qué tomó esa decisión?

R.Sí, fue una decisión complicada; siempre es complicado, pero yo lo tenía muy claro. Mi familia estaba aquí, todo aquí; darte un cambio, irte fuera, tampoco me gustaba la idea. Estaba sopesando también otras ofertas, como el Atlético de Madrid, algún equipo más, Valencia... pero al final hay que tomar la decisión, que es difícil, y bueno, fue acertada. Seguía en la ciudad donde quería estar y es bonito el fútbol en Andalucía, con sus dos equipos; la rivalidad es bonita.

P.¿En algún momento dudó por la posible reacción de la afición del Betis?

R.No, a la afición hay que entenderla porque, lógicamente, cuando tomas una decisión de ese tipo, pues tienes que pensar en todo. Yo jamás he dicho nada en contra; a mí me trataron muy bien y entiendo que ellos no comprendan ese paso mío del Betis al Sevilla y hasta ahí, perfecto. Pero cuando me he ido al otro lado es normal que te chillen, te critiquen o todas estas cosas.

P.¿Sintió incomodidad en la calle o recuerda alguna anécdota de aquellos días?

R.Siempre hay cosas en la calle. Sevilla es muy especial para esas cosas, juegues al fútbol o no juegues al fútbol; aquí a la gente le gusta, y en el fútbol más. Sí, tuve algunos pequeños problemillas, pero eso ya estaba prácticamente asumido porque esto podía pasar, lógicamente.

P.¿Cuáles fueron esos problemillas?

R.Bueno, que te insulten o te digan algo en la calle o cuando vas a salir a un restaurante; ese tipo de cosas las tienes.

P.Cuando llegó al Sevilla, ¿cómo fue el recibimiento tanto en el vestuario y no sé si hacían los compañeros bromas?

R.Nos conocíamos todos prácticamente, de enfrentarnos y de aquí, por Sevilla; pues yo era uno más. Ese año también llegaron Polster y Dasaev y también estaban ahí Mino, Salguero… Había un buen equipo. Igual que en el Betis había gente y compañeros que decían, cuando salió el anuncio… Porque yo ese año 88 terminé la Liga y me fui a la Eurocopa de Alemania; ya prácticamente cuando volví, después de vacaciones, ya volví al Sevilla. Pero bromas siempre hay, es normal; 24 personas que están en un vestuario o más, pues algunos te preguntan cómo es posible. Es que es difícil, no era fácil hacerlo o cambiarte, y hay que tenerlo muy claro.

P.Y para acabar, ¿cómo ve el derbi y si se atreve a dar un pronóstico?

R.La verdad es que los dos equipos llegan con un aire diferente. Uno está arriba, otro luchando por la parte baja, y se han hecho bien las cosas. Visto lo visto, el Betis ha hecho las cosas bien, equipo serio y luego arriba también la dirección. El equipo es un club serio, lo están haciendo bien, la gestión y la nuestra, lógicamente, no la están haciendo bien. No se sabe, normalmente estos partidos son muy intensos. A ver, el Betis está haciendo una buena campaña, tiene un buen equipo, un gran entrenador y un club que tiene una buena dirección. En el otro lado es todo lo contrario, pero esto del fútbol no se sabe, puede cambiar. Allí ganó el Betis 0-2 y aquí no se sabe, cada partido es un mundo. Va a ser un partido bonito, lógicamente, de ver y esperemos que no haya ningún tipo de cosas fuera de lugar. Que jueguen con esa intensidad con la que se juega siempre, que la gente se lo pase bien y que no haya ningún altercado, que es lo más importante.

R. ¿Y pronóstico? Yo diría que el Sevilla puede ganar, pero ahora mismo, cómo está la cosa… ¿Que me gustaría que ganara el Sevilla? Sí. Pero cómo está la cosa y el Betis, que juega más tranquilo, y los últimos partidos que le he visto… Puede estar en un 60-40 o un 70-30.