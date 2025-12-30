El doctor Ripoll cifra la baja de Isco de dos a tres meses

Isco sufrió su cuarta intervención en apenas el último año y medio para recuperarse de la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió por una patada de Amrabat el pasado 27 de noviembre, una vez que los tratamientos conservadores no funcionaron. Lleva el costasoleño entre todas las lesiones más de un año de baja médica con el Betis y aunque se habló que tras esta intervención su ausencia se prorrogaría por un mes más, el doctor Ripoll, un especialista, dijo en la Cadena SER que "sería un pronóstico excelente que Isco volviese a entrenarse en dos o tres meses, porque no hay que presionar al jugador".

Este lunes el costasoleño fue intervenido en Madrid, una cirugía considerada de carácter leve, realizada por el doctor Manuel Leyes. Un mes significaría añadir siete partidos más de baja a los 56 que ya acumula el malagueño en su etapa como bético por sus distintos problemas, pero lo más probable es que el capitán verdiblanco alargue su ausencia. "Son lesiones delicadas, pero de buen pronóstico. Cristiano Ronaldo fue intervenido por el especialista de nuestro centro, el doctor Van Dijk, antes de fichar por el Real Madrid y mira la carrera que ha hecho. Las lesiones de tobillo, que se solucionan generalmente por una artroscopia, pueden tener dos objetivos. El primero es el de devolverle la movilidad, porque hay algún elemento que la dificulta y este es el pronóstico más rápido", explicó Ripoll, que insistió en que el caso de Isco puede ser más complicado: "Si ya se toca el cartílago articular, especialmente si es de la parte interna del astrágalo, que tiene peor pronóstico que la parte externa, entonces las circunstancias varían notablemente y podemos estar hablando de lesiones en general superior a dos meses para empezar a entrenarse. Dos o tres meses", añadió.

El galeno indicó en El Larguero que lo importante ahora es no presionar al jugador marcando unos plazos que pueden variar según la evolución. "El único riesgo fundamental que veo yo en estas lesiones, y que en este caso no va a suceder con total seguridad, es que nos precipitemos en los plazos, que exijamos más rapidez de la que generalmente el cartílago necesita para arreglarse", dijo el galeno, lanzando un claro mensaje cara al futuro: "Las lesiones en el cartílago del tobillo son más preocupantes que las que se producen en el cartílago de la rodilla. Aunque generalmente el pronóstico es bueno, son más preocupantes, porque producen mucho dolor. En la rodilla hay zonas del cartílago que se usan para la carga, muy concretas, y otras que no. Y esas que no se usan para carga, pues tienen un pronóstico más favorable. Sin embargo, en el tobillo prácticamente toda la articulación está siempre en carga, siempre recibiendo algún tipo de presión en el cartílago. Entonces, eso hace que el dolor a veces permanezca y pueda entorpecer la recuperación", aseguró para incidir en que en el fútbol el tobillo puede dar más problemas que otras articulaciones.