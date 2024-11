La esencia de la Fundación del Real Betis en un precioso gesto

SEVILLA/Ha sido una mañana muy emotiva en la zona lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Decenas de personas del mundo de los medios de comunicación, del mundo empresarial y del ecosistema futbolístico relacionado con el Real Betis Balompié se han dado cita en un acto en el que se presentaba la Memoria de la temporada pasada de la propia Fundación. El principal objetivo era repasar cuáles habían sido los principales hitos de uno de los organismos conectados con la entidad heliopolitana que mayor felicidad transmite a la inmensa mayoría de los béticos con labores bastante importantes que muchas veces no ocupan las portadas de la información pero que no dejan de ser muy relevantes.

Han sido muchas las iniciativas en las que la Fundación ha ayudado durante el pasado curso llegando a más de 45.000 personas. Lo último, esos tres camiones que se han enviado con comida y enseres a las zonas afectadas por la DANA en Valencia en los últimos días. Algo que, en palabras de los propios protagonistas que han intervenido hoy, refleja el gran compromiso sincero y profundo del club con todas estas actividades. Las intervenciones de Rafael Gordillo (presidente del Patronato de la Fundación), Carlos González de Castro (vicepresidente) y Ángel Haro (presidente del Real Betis Balompié) eran observadas y escuchadas por todos los presentes con rostros de emoción por los hitos alcanzados, pero sobre todo destacaron aquellos que reflejaban la felicidad propia de aquel que es protagonista.

Rafael Gordillo abraza a Jesús, uno de los fichajes estrella / Antonio Pizarro

Los fichajes estrella del Betis, la imagen que refleja la idea

Han estado presentes en el acto los cuatro integrantes de uno de los mayores proyectos de la entidad, el de los fichajes estrella. Chicos y chicas con dificultades en su día a día que tienen en el Betis y su fundación un lugar en el que multiplicar su felicidad. Pero de todos ellos ha destacado uno. Jesús. El pequeño ha sido el punto al que todos miraban mientras los profesionales y los altos cargos exponían. Primero con el resto de compañeros y sus familiares. Luego acudió en busca de Manu Fajardo, director deportivo de la entidad. En sus rodillas, consiguió rascar un sincero abrazo del integrante de la dirección deportiva junto a una sonrisa e incluso un selfie. Cuando se dio cuenta de que los compañeros de los medios le estaban grabando, rápidamente acudió a sentarse junto a los fotógrafos que estaban realizando la cobertura en el lugar. Posteriormente generó una sonrisa en todos cuando fue a buscar a Rafael Gordillo con el rostro feliz, antes de pararse justo debajo de la gran pantalla en la que se emitió el video resumen de lo conseguido por la fundación.

Son imágenes que generan sentimentalismo. Al igual que el orgullo que reflejaba el rostro de Rafael Muela Pastor (gerente de la propia entidad) cuando detallaba todo lo que han conseguido con el nuevo proyecto de equipo de amputados del Betis que se ha consagrado como campeón de Andalucía, España y además ha aportado un nutrido número de profesionales a la Selección Española de Amputados. Una alegría que seguía reflejando cuando comentaba la apuesta por la sala sensorial en el Villamarín en la que los niños y niñas (especialmente con austismo) podían disfrutar en mejores condiciones de los partidos del primer equipo o al hacer referencia a Betis Academy, que va representando los valores del beticismo por todo el mundo ya a más de 4.000 niños.

Foto final para cerrar el acto / Antonio Pizarro

Unos números desorbitados y motivo de alegría

No estuvo Joaquín, que por motivos personales no pudo acudir a una cita en la que se le esperaba. Pero sí lo hicieron personalidades de las secciones del club como Aitor Ruibal (jugador de la primera plantilla bética) y María Pry (directora deportiva del equipo femenino). Y es que sin el apoyo de estas secciones, como se ha podido ver en el propio video que han mostrado los compañeros de comunicación de la propia formación, sería un poco más complicado conseguir uno de los propósitos que tiene el organismo: la felicidad de aquellos a los que se quiere ayudar. Y es que los increíbles números han sido los siguientes: 20.576 niños y adolescentes beneficiarios directos, 45.121 personas beneficiadas, 252 organizaciones que han mostrado su apoyo, 61 países en los que se han movido 63 proyectos propios, 43 proyectos de otras entidades en los que ha habido implicación y 32 campañas sociales en las que se han participado llegando finalmente a un presupuesto de casí un millon y medio de euros.

Sin duda, un acto que no pudo tener una mejor clausura que la atención de Rafael Gordillo a los medios de comunicación donde dejó claro la importancia y el compromiso con la Fundación del Real Betis: "Sí, la verdad es que es muy bonito y emocionante ver todos los proyectos que tenemos. Se debe a toda la gente que trabaja con nosotros. Hay que felicitarlos. Para mí ser el presidente es algo inalcanzable. Nunca creía en la vida que iba a ser presidente del Betis y de la Fundación. No vine para eso. Muy orgulloso. En cuanto a lo de Valencia, hemos intervenido todos. Ahí nos hemos volcado toda España y la desgracia no se ha terminado. El problema está ahí, seguir peleando por ellos y no olvidarlos".