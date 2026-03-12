Fajardo: "El grupo de jugadores de esta plantilla es formidable"

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ha reconocido que el equipo "en los últimos partidos ha estado lejos" de lo que en el club creen "que debe de ser" y que cree "es buena también esta exigencia, esta crítica constructiva, porque obliga a todos a dar un plus más" de lo que ya suelen "dar en el día a día".

Fajardo, en declaraciones que facilita este jueves el club desde Atenas, donde el equipo se mide al Panathinaikos en la ida los octavos de final de la Liga Europa, ha precisado que "tampoco hay que olvidar" que es una temporada "un poco atípica en cuanto a lesiones, a volumen de partidos" y que, pese a ello, el equipo "está clasificado en quinta posición en la competición local" y que afrontan esta eliminatoria del segundo torneo continental "ante un gran rival".

"Más allá del acierto o del desacierto, el grupo de jugadores que conforman esta plantilla es formidable. El nivel de compromiso es sobresaliente y también han demostrado que después de dinámicas jodidas o de resultados abultados se han levantado rápidamente y han vuelto a llevar el nombre del Betis a lo más alto y de sacar resultados positivos", ha argumentado el máximo responsable de área deportiva del club verdiblanco.

Fajardo ha insistido en la "máxima confianza" en la plantilla y en el equipo técnico que encabeza Manuel Pellegrini, del que recordó que lleva unos números parecidos a los de las temporadas precedentes, en la que el balance siempre fue positivo.