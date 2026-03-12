El Panathinaikos pone a prueba al Betis

Atenas marca el camino del Betis. Y es que los verdiblancos tienen ante sí la séptima oportunidad para pasar la eliminatoria de octavos de final de la Europa League (antes Copa de la UEFA) por primera vez en su historia.

En las seis anteriores cayeron; y hoy, en la capital de Grecia, buscarán dar el primer paso hacia los cuartos de final ante el Panathinaikos de Rafa Benítez, un histórico del fútbol heleno que busca reverdecer viejos laureles en las competiciones europeas.

LA SENDA DE ATENAS

Un rival que, de la mano del técnico español –llegó al club ateniense a finales de octubre–, enderezó el rumbo en la Superliga: es cuarto, aunque sin opciones de pelear el título. En la Europa League se metió en esta ronda tras eliminar en el play off al Viktoria Plzen checo. Un botón de muestra del nivel de un Panathinaikos que exigirá una versión del Betis mucho mejor que la dada en la segunda parte del derbi y en el último choque ante el Getafe en el Coliseum.

Un Betis que debe refrescar todo lo vivido el pasado curso en la Conference para reciclarlo como aprendizaje en una competición de mayor nivel en la que, desde hoy, empieza la hora de la verdad.

PASO AL FRENTE

De cara al posible once inicial que Manuel Pellegrini puede poner esta noche en el Olímpico de Atenas, las rotaciones seguirán estando presentes después de que volvieran a aparecer en la cita ante los de Bordalás. Así, en la portería podría reaparecer Pau López, que disputó los dos últimos partidos de la fase liga ante el PAOK y el Feyenoord. En el lateral derecho todo indica que estará Aitor Ruibal, con Diego Llorente, Natan y Ricardo Rodríguez conformando la defensa. Marc Roca, Fidalgo y Fornals estarán por delante, con Antony y Abde en las bandas y el Cucho Hernández como referente en la punta del ataque.

No obstante, más allá de los once hombres que salgan de inicio, los que estén en el banquillo también pueden jugar un papel importante, siendo el momento, después de los dos últimos partidos, de que tanto Pellegrini como los futbolistas den ese paso al frente tan esperado por los aficionados verdiblancos.

RIVAL EN CRECIMIENTO

El Betis tendrá delante a un Panathinaikos que encadena siete jornadas sin perder, cinco de ellas con victoria, y ha firmado once goles a favor en sus últimos tres encuentros de la Superliga de Grecia. Un ejemplo de que el método Benítez está calando y dando frutos en un equipo que cuenta en sus filas con jugadores de calidad, como es el caso del delantero Andreas Tetteh, su referente en ataque, pues suma tres goles y tres asistencias en los últimos seis partidos que ha disputado del campeonato heleno.

Para esta cita ante los de Heliópolis, el entrenador madrileño tiene ausencias importantes por sanción, como las de Javi Hernández –ex del Leganés, que viene actuando como central zurdo–, el centrocampista y capitán Anastasios Bakasetas y el central Ahmed Touba. Por ello, Benítez tendrá que realizar algunos cambios en un once que contará con jugadores importantes además del delantero Tetteh, destacando el medio centro Renato Sanches, ex del Benfica; el exmilanista Davide Calabria, que viene actuando de extremo diestro; o el mediapunta Vicente Taborda, criado en Boca Juniors y con una capacidad organizativa a nivel ofensivo bastante importante dentro del habitual 3-4-2-1 que usa el Panathinaikos como dibujo.

Alineaciones probables. / Departamento de Diseño

Un sistema en el que predomina la disciplina táctica a nivel defensivo dentro de un bloque que se siente más a gusto en las transiciones rápidas que con la pelota a la hora de buscar la portería rival. Además, los centros laterales y las jugadas a balón parado son dos aspectos clave en el juego del PAO, por lo que los de Pellegrini tendrán que estar muy pendientes de estas acciones, las cuales, precisamente, le están generando este curso bastantes problemas en muchos partidos.

Cita, por tanto, de alta exigencia para el Betis en un Olímpico de Atenas que tendrá una atmósfera ambiental de alto nivel. Una tarde en la que el Panathinaikos pone a prueba a los de La Palmera en Europa.