La felicidad de Valentín Gómez y Pablo García: debut y gol

En el primer amistoso en el stage de pretemporada que esta semana el Betis realiza en Inglaterra el conjunto de Manuel Pellegrini empató (1-1) frente al Coventry. El técnico apostó por un once inicial, quizá, más titular y ya en la segunda parte empezó a introducir cambios dando la oportunidad al argentino Valentín Gómez, uno de los fichajes de este verano, de estrenarse de verdiblanco y al canterano Pablo García para seguir llamando a la puerta del primer equipo con un golazo.

"Salí y se me fueron pasando un poco los nervios y a medida que iba a garrando más confianza me fui sintiendo más cómodo. El grupo me recibió de una manera excelente. Desde que llegué me transmitieron mucha confianza, así que muy contento por eso y por este primer partido", indicó el central, contento por su debut aunque mira ya más allá: "Ojalá pueda sumar algunos minutos más cara a lo que viene y para una temporada intensa".

"Viene bien un partido de mucha intensidad de los dos lados. Fuimos un poquito superiores en cuanto a la salida de la pelota, lo que viene bien cara a los que venimos preparando", dijo el ex de Vélez Sarsfield, que va entendiendo la idea de juego que quiere Pellegrini: "Siempre es importante generar situaciones de gol y ser protagonistas, que es lo que pide el míster: que el equipo ataque, que salga a jugar en campo rival y que cuando defendamos sea con la pelota".

La ilusión de Pablo García

Otro de los que destacó en el segundo tiempo fue Pablo García. El canterano sigue aprovechando las oportunidades que le brinda el técnico chileno y materializó el empate frente al Coventrí con un tremendo zapatazo desde fuera del área. "Estoy muy contento. Hacer goles con el equipo de mi vida siempre es una satisfacción y un otivo de orgullo", aseguró el atacante, contento por la actuación pero con la idea clara de que "esto acaba de empezar y hay que seguir trabajando y poniéndose en forma para darle quebraderos de cabeza al míster en las alineaciones".