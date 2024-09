El Feyenoord no tira la toalla por Assane Diao: promete una nueva intentona en invierno

Sevilla/Terminó el mercado de fichajes en España y el Real Betis sigue sin estar tranquilo. En las últimas horas se ha cerrado la operación de Rodri a Qatar. Nueve temporadas de amor, casi ternura, hacia un escudo verde y blanco que se frenan en seco por una cuestión económica. Un contrato irrechazable , inflado y “goloso” ha llamado a su puerta, también a la de su familia. “En la vida hay que tomar decisiones y esta es una de ellas. Para mí y para mi familia era (una propuesta) difícil de no aceptar” respondia en una entrevista exprés esta mañana para Relevo el que está a punto de convertirse en nuevo jugador del Al Arabi qatarí.

El Real Betis recibirá alrededor de 7,5 millones de euros por un jugador formado amamantado en la cantera verdiblanca. Ha sido el último en salir, pero podría haber más en el próximo mercado. Assane Diao, uno de los últimos en dar el salto al primer equipo desde abajo y pretendido por el Feyenoord en la ultimísima fase de mercado hace unos días, podría tener también su tiempo en Heliópolis contado.

La entidad bética recibió una oferta de alrededor de 10 millones de euros por el traspaso de Diao al Feyenoord, pero unas desavenencias con el entorno del internacional sub21 truncaron la operación. No había más tiempo para tiras y aflojas, el mercado en Países Bajos también había echado el cierre. No obstante, al parecer el conjunto de Rotterdam no ha dicho su última palabra.

Como publica el medio neerlandés Voetbal International, el director general del Feyenoord, Denis te Kloese, ha confirmado que pronto se reunirá con el Real Betis para discutir un traspaso que podría concretarse en el mercado invernal. “Diao había estado en la lista durante mucho tiempo. Explorado y evaluado. Nunca se sabe si él habría sido la solución, pero este jugador tiene mucha calidad”, aportó Te Kloese, que no entró en detalles sobre el motivo del truncamiento del acuerdo a última hora. “Si le digo eso, haría daño a la gente”.

El acuerdo entre Feyenoord y Real Betis estaba configurado, aunque el Betis podría cambiar de parecer en las próximas semanas ante la pérdida de tanto jugador de ataque. El rendimiento de Diao en los últimos meses está por debajo de las expectativas generadas, pero Assane es un jugador con colmillo que podría voltear la situación estos meses. ”Con el Betis estábamos de acuerdo, todos los papeles de los clubes estaban listos desde las diez de la noche, pero los clubes no son los que solos firman; también se necesitan las firmas del jugador. Ahí fue donde salió mal”, explicó el director ejecutivo del Feyenoord que afirmó que "pronto hablaremos con el Betis para ver si podemos hacer algo durante el período invernal".