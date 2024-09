Se cae a última hora la salida de Assane Diao al Feyenoord

SEVILLA/Después de la tensión en el último día del mercado de fichajes en el Real Betis Balompié con la llegada de Giovani Lo Celso y la salida de Nabil Fekir, parecía que el peligro de perder más jugadores importantes en la plantilla había terminado. Pero no, al haber otras ligas exóticas en las que el mercado de traspasos cierra un poco más tarde, sigue habiendo tentativa para algunos jugadores muy atractivos del conjunto verdiblanco. Uno de ellos es Assane Diao. El extremo campeón de Europa sub-19 con España este verano ha tenido muchas ofertas a lo largo del verano (incluso estuvo cerca de salir a Alemania en las últimas horas de agosto pero él mismo paró la transferencia). Pero en las últimas horas de este pasado 2 de septiembre, volvieron a llamar a su puerta.

Tal y como han informado medios holandeses, a falta de media hora para que se cerrase la ventana estival en la Eredivise, el conjunto neerlandés y el Betis habían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del joven futbolista por una cantidad que superaba levemente los 10 millones de euros. Ha sido una operación en la que había que trabajar a contra reloj y que tenía que resolver todos los asuntos de papeleo y burocracia en sólo 30 minutos. La tensión se ha apoderado durante unos minutos tanto de los aficionados verdiblancos como de los del Feyenoord, pendientes de un movimiento que podía alterar seriamente los planes de ambas plantillas.

Assane Diao conversa con sus compañeros en las categorías inferiores de la selección española. / RBB

Assane se queda en el Betis

Pero finalmente, no ha habido cambios en la plantilla de Manuel Pellegrini. Los clubes habían alcanzado un acuerdo, pero la burocracia incluía asuntos a tratar con el futbolista. Todas las partes han trabajado con el tiempo en contra, y tal y como informa Alonso Rivero en Canal Sur Radio, ha sido algunos elementos relacionados con la parte del jugador los que no han llegado a tiempo y han provocado que la operación no terminase de concretarse. De seguro, ha sido una noticia bastante negativa para las arcas verdiblancas. Una cantidad de dinero astronómica por un futbolista que ha jugado muy poco en Primera División, que venía estancado en los últimos tiempos y que cada vez tiene menos valor de mercado (llegaron y se rechazaron en el pasado ofertas de mayor importe). Además, al ser canterano, sería una plusvalía completa que significaría una noticia maravillosa para el Límite Salarial de la entidad, pero finalmente no ha sido así.

Por el contrario, la noticia es buena para un Ingeniero que no quiere sustos, y mucho menos perder efectivos de su plantilla cuando no puede reemplazarlos. Es cierto que no tiene ficha del primer equipo, pero la realidad es que Assane es considerado así a todos los efectos. Además, su importancia en las rotaciones (sobre todo en Conference League) es bastante alta, y se espera que pueda reencontrarse esta temporada. De hecho, fue uno de los elegidos en un escenario tan importante como el Santiago Bernabéu para dar la reválidad en la segunda mitad. Aunque su pico ha estado en 15 milones, ahora mismo su valor de mercado es cercano a los 12, por lo que no era una cifra para nada despreciable, pero que finalmente no va a poder recibirse en clave bética.