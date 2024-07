Fornals: "El Betis debe estar arriba en la Liga y pelear por ganar la Copa y la Conference"

Pablo Fornals disfruta ya, aunque también lo padece por esos días de carga física, de su primera pretemporada como bético. Y dio sus impresiones iniciales desde la concentración austríaca: "Es como cuando volvías a clase. estoy contento, con ganas de ver a los compañeros, hablar y preguntar por el verano. Había ganas de empezar a trabajar también y afrontar una temporada en la que yo empiezo desde el primer día. Deseo que sea un gran año, para la gente que viene de otros equipos y la gente que viene del filial, esto de salir fuera de la zona de confort, estar fuera de casa y entrenar con los compañeros es bueno".

¿Ha acusado su cuerpo el paréntesis vacacional? "Seguramente vengan días mucho peores, pero para ser el primer día tampoco ha estado mal. Veníamos de muchos días de vacaciones y no creo que el míster quiera cargarse a alguien el primer día...", bromeó.

El castellonense espera consolidar sus prestaciones como verdiblanco tras esa segunda mitad de la pasada temporada que tuvo más cosas buenas que nmalas, aunque no da cifras: "Espero disfrutar y competir cada día, que es por lo que me levanto. Acepto lo bueno y todo lo que pueda hacer por el equipo, pero no me pongo cifras. No pienso que si no llego a esto me frustro. Ya lo demostré el año pasado, lo que no va a faltar es trabajo".

En este sentido, recuerda que "he tenido la suerte de jugar muchos minutos, de ser querido allá por donde voy en la ciudad. Muy contento. Trabajo para hacerlo bien, para darle el mayor número de alegrías a la afición y gracias a ellos por el recibimiento que me han dado".

¿Y los recién llegados? "Apenas hemos tenido tiempo para poder hablar o comentar, pero para eso estamos aquí. Espero que vengan a sumar y que disfruten. Es un club y una ciudad en la que uno se lo pasa muy bien".

Reconoce el ex jugador de Málaga, Villarreal o West Ham que esta temporada, es aún más relevante un arranque brioso de temporada: "Empezar fuertes y bien es muy importante. Este año tenemos la previa de Conference, así que más aún. El Betis lleva muchos años en Europa y necesitamos jugadores. El Betis debe pelear por estar arriba en LaLiga y por ganar la Copa y la Conference".

Los torneos europeos deben ser una rutina para un club de la dimensión del Betis. Eso opina: "Cuando vine de Inglaterra estaba acostumbrado a jugar Europa todos los años y quería seguir haciéndolo. Es muy importante para el club y para los jugadores también y estoy muy contento de repetir un año más".