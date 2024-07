Guido, adiós al Betis por un gélido camino

Sevilla/El pasado 1 de julio finalizó la vinculación de Guido Rodríguez con el Betis. Se produjo así la marcha del argentino. Y lo hizo por la puerta de atrás, con un vídeo de despedida de la afición bastante gélido, lejos del calor que siempre recibió por parte de ésta, la cual en muchos encuentros de la temporada pasada le expresó bajo el cántico de “Guido, quédate” su deseo de que acabara renovando por el club verdiblanco. Pero la realidad es que a día de hoy es un futbolista libre, sin contrato, a expensas de encontrar acomodo.

“Ahora mismo no tiene contrato en vigor. Hicimos una oferta, nos hemos llevado un año y algo intentando llegar a un acuerdo. No ha sido posible y según dicen está sin contrato. La verdad que da un poco de pena. Es un jugador de mucha calidad. El tiempo que ha estado en el Betis lo ha dado todo, ha sido un excelente profesional, creo que también es una gran persona, pero en este momento no tiene contrato”, comentó el pasado 8 de julio, en la presentación de Marc Roca e Iker Losada, el presidente del Betis, Ángel Haro, al ser cuestionado por una posible continuidad de Guido. Y es que a día de hoy, salvo giro inesperado –en el fútbol las situaciones son muy cambiantes– es muy complicada la continuidad de Guido, que después de más de un año negociando y sin darle una respuesta al Betis se marchó de una manera muy fría. Además, en el caso de que el pivote se planteara al final seguir en el Betis, las condiciones del club verdiblanco a Guido serían muy diferentes a las que en todo este tiempo ha tenido encima de la mesa.

Atrás quedó el interés del Atlético de Madrid y del Barcelona, con el que parecía que el ex de River Plate lo tenía todo hecho. Ahora, Guido se encuentra disputando la Copa América con su selección sin tener todavía un nuevo destino, aunque en su nombre, en los últimos días, está siendo vinculado a equipos como el Tigres de México, donde sigue teniendo un muy alto cartel después del elevado rendimiento que ofreció en el América; el Atalanta, el Southampton y el Trabzonspor, que buscan refuerzos para la pacela defensiva del centro del campo.

“Hola béticos, como saben, ayer acabó mi contrato. Quería mandar este vídeo, a pesar de que no sé qué va a pasar con mi futuro, aún las cosas no están claras. Sé que no es lo ideal, soy el primero que lo ha pasado mal, pero no quería dejar de mandar este vídeo de agradecimiento a compañeros, afición y staff. Creo que crecimos juntos, vivimos unos años increíbles. No sé que pasará conmigo en el futuro, les deseo lo mejor. Mucho Betis siempre”, dijo Guido en su mensaje de despedida del Betis tras una etapa en la que tras llegar en enero de 2020 se acabó convirtiendo en un baluarte con la llegada de Manuel Pellegrini. Sin embargo, hoy, su situación es muy diferente. Sin equipo tras marcharse del club de Heliópolis por un gélido camino.