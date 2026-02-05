DIRECTO
Las fotos del Betis - Atlético de Madrid
Las fotos del Betis - Atlético de Madrid / Antonio Pizarro

Las fotos del Betis - Atlético de Madrid

Noche de bochorno para un Betis sin nivel (0-5)

El Betis cayó con estrépito (0-5) ante el Atlético de Madrid y se despidió de la Copa del Rey en La Cartuja, en un partido en el que el conjunto verdiblanco se vio claramente superado por un rival que impuso su ritmo y su calidad de principio a fin. El equipo sevillano no encontró respuesta al buen fútbol del conjunto madrileño y terminó siendo goleado en una noche para el olvido

