Las fotos del Murcia-Betis

El Betis hizo bueno el pronóstico y consiguió la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer por 0-2 con un tanto de penalti y un autogol a un Murcia que dio la talla ante 31.436 espectadores, récord histórico de afluencia de público a un partido en la región.
1/27Las fotos del Murcia-Betis/RBB
2/27Las fotos del Murcia-Betis/RBB
3/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
4/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
5/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
6/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
7/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
8/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
9/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
10/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
11/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
12/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
13/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
14/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe
15/27Las fotos del Murcia-Betis/Marcial Guillén | Efe