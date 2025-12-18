Mapping
Estreno de 'Navigalia': así es el nuevo espectáculo navideño en el río
El capitán del Betis, Bartra, saluda a Carlos Alcaraz antes de efectuar el saque de honor.
El capitán del Betis, Bartra, saluda a Carlos Alcaraz antes de efectuar el saque de honor. / Marcial Guillén | Efe

Las fotos del Murcia-Betis

Un momento de pausa, el Betis a octavos ante el Murcia (0-2)

Carlos Alcaraz protagoniza el saque de honor en el Murcia-Betis de Copa del Rey

El Betis hizo bueno el pronóstico y consiguió la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer por 0-2 con un tanto de penalti y un autogol a un Murcia que dio la talla ante 31.436 espectadores, récord histórico de afluencia de público a un partido en la región.

