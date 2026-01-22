Las fotos del PAOK-Betis

El Betis sufrió su primera derrota europea del curso al caer por 2-0 en su visita al PAOK en Salónica. Los verdiblancos no llegaron nunca a su nivel habitual y acusaron las numerosas ausencias ante un rival que fue superior tras la entrada de Konstantelias en la segunda mitad.
1/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
2/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
3/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
4/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
5/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
6/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
7/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
8/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
9/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
10/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
11/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
12/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
13/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
14/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
15/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
16/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
17/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
18/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
19/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
20/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
21/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
22/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
23/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
24/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
25/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe
26/37Las fotos del PAOK-Betis/Achilleas Chiras | Efe