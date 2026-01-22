FÚTBOL
PAOK-Betis: los verdiblancos se vuelven de vacío de Grecia (2-0)
Los futbolistas del Betis y del PAOK guardan un minuto de silencio por la tragedia ferroviaria.
Los futbolistas del Betis y del PAOK guardan un minuto de silencio por la tragedia ferroviaria. / Achilleas Chiras | Efe

Las fotos del PAOK-Betis

La crónica: Castigo lógico al peor partido del Betis (2-0)

El Betis sufrió su primera derrota europea del curso al caer por 2-0 en su visita al PAOK en Salónica. Los verdiblancos no llegaron nunca a su nivel habitual y acusaron las numerosas ausencias ante un rival que fue superior tras la entrada de Konstantelias en la segunda mitad.

