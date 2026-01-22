Castigo lógico al peor partido del Betis (2-0)

Primera derrota europea del Real Betis Balompié al caer frente al PAOK en Salónica en uno de los peores partidos del curso de la escuadra entrenada por Manuel Pellegrini. Los verdiblancos echaron su particular borrón y sólo se parecieron a la solvente escuadra que habitualmente pone en liza el entrenador chileno en el escudo de sus camisetas. Lo lógico, por tanto, era que el líder de la liga griega acabara ganando el encuentro, algo que consiguió tras la entrada en el campo del joven talento Konstantelias, que se encargó de desnivelarlo todo a favor de los suyos.

Tal vez se puedan colocar como eximentes el hecho de que el Betis acudiera con muchas ausencias a esta cita, bajas a las que se iban a sumar Lo Celso y Aitor Ruibal, que se retiraron por diferentes problemas físicos, y también que tuviera sellada su clasificación para las eliminatorias. Otra cosa será que esté en el Top 8 para evitarse uno de esos cruces. Pero ni siquiera esas excusas pueden tapar el pobrísimo desempeño de los béticos en su desplazamiento a Salónica.

Pellegrini armó un equipo competitivo en la teoría. Faltaban algunas piezas importantes como Antony o el Cucho, que se sumaban a Isco y Amrabat, precisamente dos que se cayeron en un partido de esta competición, pero estaban sobre el césped Pablo Fornals, Aitor Ruibal y otros hombres de peso dentro de la plantilla. También debía ser una buena oportunidad para el joven Pablo García en su reivindicación de tener más peso dentro de la rotación de futbolistas, algo que no llegó a ganarse por el nivel demostrado. En el banquillo aguardaban, además, Abde o Lo Celso, que también tienen su trascendencia dentro de este Betis.

Pero los verdiblancos no entraron bien al encuentro y transmitieron durante todo el primer tiempo que esperaban a que la fruta acabara cayendo por madura. Es decir, que la teórica superioridad sobre el PAOK acabara plasmándose en el marcador sólo por inercia. Ni una cosa ni otra, ni apareció ese mejor nivel del representante español en la Liga Europa ni todo lo anterior se llegó a manifestar en una superioridad en el marcador.

Konstantelias desequilibró todo

Fue el PAOK el que desniveló la balanza a su favor y mucha culpa de ello la tuvo la irrupción del joven Giannis Konstantelias. El mediapunta de 22 años es el futbolista más valarado dentro de las web que se dedican a tasar a los jugadores y, efectivamente, lo confirmó desde que ingresara en el juego en el minuto 54 por Pelkas. Él se encargó de hacerle daño a la zaga verdiblanca con su pausa, con una visión del fútbol que no habían demostrado ninguno de sus compañeros, ni siquiera un Taison, otrora brillante, pero ya en el ocaso de su carrera a los 38 años.

Konstantelias se encargó de desequilibrar un litigio que había sido absolutamente plano hasta su ingreso. Tanto fue así que ninguno de los dos equipos iban a tener ni una sola clara ocasión de gol en todo el primer periodo. La más cercana a ser una oportunidad para el Betis fue un disparo de Aitor Ruibal (30') en un balón que acabó llegándole a la banda izquierda, donde esta vez jugaba el catalán. Los griegos, mientras, pudieron adelantarse algo después en un remate en el área pequeña de Yakoumakis tras un centro de Babá (37'). El delantero local tocó la pelota de perfil y perdió una buena opción.

Restaba un tiempo entero para tratar de mejorar las cosas, pero no fue así. Justo lo contrario, el PAOK dio varios pasos adelante en su intento de jugar más cerca de Pau López y los verdiblancos no se sentían cómodos. Ni siquiera la incorporación de Abde y de Lo Celso al juego, aunque el argentino sólo duraría seis minutos sobre el césped, iba a servir para que el Betis llegara a crecer.

Lesión de Lo Celso

En ese intervalo, Lo Celso sí tuvo tiempo para perder la opción de lanzar un buen contragolpe en una acción en una clara superioridad. También Chimy Ávila, la referencia arriba durante todo el partido con un nivel bastante pobre, se iba a chupar una jugada que pudo ser mucho más peligrosa con un disparo desde fuera del área que se fue bastante desviado (62').

Todo eso sucedía poco antes de que el PAOK se pusiera por delante en una sucesión de acciones ofensivas que aprovechaban una defensa muy laxa por parte del Betis. El balón fue de un costado a otro con varios toques por el medio hasta que Giakoumakis hizo un centro acrobático y Zivkovic cabeceaba absolutamente en solitario. Otro futbolista griego también estaba solo justo antes que el goleador.

El Betis se ponía por abajo y al mismo tiempo Lo Celso tenía que ser sustituido por su lesión. Entraban al campo Dani Pérez y Morante, lo que evidencia la carencia de soluciones en el banquillo para Pellegrini. Los béticos no tuvieron la más mínima capacidad de reacción. Al contrario, era el PAOK quien estaba mucho más cerca del 2-0 en sus aproximaciones, sobre todo en una internada en solitario de Taison (82').

Hasta que llegó la imprudencia de Morante en un intento de despeje dentro del área que acabó en un claro derribo a Konstantelias, que se había anticipado. Penalti y Giakoumakis colocaba el dos a cero definitivo. El Betis se iba de vacío de Salónica en uno de sus peores partidos de la temporada, además de perder también a Lo Celso y Aitor Ruibal por sus lesiones. Y cuando se desarrolla un juego tan pobre lo más lógico es ser castigado con una derrota con independencia del rival que esté enfrente.