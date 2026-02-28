La herida del Betis Deportivo se agranda en Alcorcón (3-0)

En Santo Domingo, el Betis Deportivo volvió a caer y dio un preocupante paso atrás en su lucha por la permanencia tras caer con contundencia por 3-0.

El filial verdiblanco arrancó con atrevimiento y no tardó en asomarse al área rival. En el minuto 9, Borja Alonso firmó una buena ocasión tras una brillante acción colectiva que ilusionó a los suyos. Apenas un minuto después, el protagonismo fue para el guardameta Germán, que sostuvo al equipo con un paradón salvador cuando el Alcorcón ya celebraba el primero.

Pero el aviso no quedó en nada. En el 14’, Vladys adelantó al conjunto alfarero y comenzó a inclinar el partido. El golpe se hizo más duro en el 28’, cuando Omar amplió la ventaja para los locales. Con el 2-0 en el marcador en el minuto 35, el Betis Deportivo trataba de recomponerse ante un rival que castigaba cada desajuste.

Las malas noticias continuaron en el 37’, cuando Barea tuvo que retirarse lesionado y dejó su sitio a Corralejo. Antes del descanso, el filial tuvo opciones para meterse en el encuentro: el meta local detuvo un remate de Reina y, ya en el añadido, Morante rozó el gol con un lanzamiento de falta que estuvo a punto de recortar distancias.

Tras el paso por vestuarios, el técnico bético movió el banquillo con un doble cambio: Rodrigo Marina y Fabián Embalo entraron al campo en busca de una reacción. El equipo mostró intención y volvió a acercarse con peligro. Rodrigo Marina tuvo dos oportunidades claras, primero con un cabezazo que se marchó alto y después con un disparo que volvió a encontrarse con la intervención del portero local.

Con el paso de los minutos, el partido se fue espesando para los verdiblancos. Rubén De Sá y Yanis también ingresaron al terreno de juego intentando cambiar el rumbo, pero la tarde terminó de torcerse en el 85’, cuando Corralejo vio la segunda amarilla y dejó al equipo con diez.

Ya en el tiempo añadido, con seis minutos de prolongación, el Alcorcón sentenció definitivamente. Aparicio firmó el tercero en el 90’+5’, cerrando una noche amarga para el Betis Deportivo. El pitido final confirmó una derrota que complica aún más el camino hacia la salvación y obliga al filial a reaccionar cuanto antes si quiere mantener la categoría.