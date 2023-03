Casi una hora se mantuvo en pie el Betis

CINCUENTAICINCO minutos fue el tiempo que el Betis se mantuvo en pie, pero fallando ocasiones muy claras de gol. La ilusión, tras la debacle del segundo tiempo en Old Trafford, se centraba en ganar este partido de vuelta. La remontada era una utopía, pero derrotar a un grande tan grande como el United era una meta aparentemente alcanzable y ese sueño duró lo que Rashford tardó en lanzar un misil imposible para Rui Silva.

Nadie podrá ponerle un pero a la ejecutoria del equipo verdiblanco y de ahí el caluroso apoyo de su fidelísima infantería antes, en y después de confirmada la despedida de Europa. Pero Europa sigue ahí y este Betis que modela a diario Pellegrini ya tendrá ocasión de volver a intentar lo que su gente anhela. Ya el sorteo le jugó en contra al darle como pareja de baile al más fuerte de sus posibles enemigos, por lo que la frontera de octavos de final tenía aspecto de pared imposible.

Y así ha sido, imposible superar a este United tan mejorado tras la huida de Cristiano y que ya mostró su solvencia echando de la competición al Barça. Ayer no fue mejor que el Betis durante cerca de una hora, justamente como en una película repetida de lo de una semana antes. En ese tiempo, el Betis se las tuvo tiesas con los red de Manchester para que le cayese un baño de cruda realidad cuando Rashford agarró un tirazo de tres dedos para decir todo se ha consumado.

Ahora sólo cabe dar el do de pecho en la Liga. Fuera de Europa y de la Copa, la Liga es su único horizonte. Pellegrini ya pensó ayer en eso al confeccionar la alineación. Aunque era el primero en no arrojar una toalla que se presentía perdida, en la pizarra ya pensó en lo del domingo con el Mallorca. La Liga está en su punto, pero no olvidemos que el Betis ha llegado al tramo definitivo del curso con Canales en precario y Fekir en la cama. Y así y todo se mantuvo en pie 55 minutos.