Huesca - Betis: La Copa se pone más seria

Sevilla/El fútbol está de vuelta tras el parón por Navidad y lo hace con la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En una semana en la que los aficionados del Betis están centrados en lo que sucede en el mercado de fichajes, con la ilusión que despertó el entrenamiento a puertas abiertas el pasado jueves en el Benito Villamarín, llega hoy la hora de la verdad para el equipo de Pellegrini con la cita en El Alcoraz.

Un choque que el conjunto de La Palmera afronta con la máxima seriedad y exigencia, pues la Copa ya se pone más seria y tendrá delante a un Huesca que atraviesa por un momento dulce, pues está en zona de play off de ascenso a Primera División, su afición llenará el estadio y está más acostumbrado que los de Heliópolis al clima frío y gélido que envuelve a un partido que se disputa a un horario nada futbolero (15:30). Son las cosas del fútbol moderno y las televisiones, pero al margen de eso tiene el Betis que salir concentrado y demostrar de verdad que quiere dar un paso más en el torneo que más alegrías le ha dado a lo largo de su historia.

El Betis tendrá delante a un Huesca enrachado que apuesta por un 5-3-2 para defender con muchos hombres y salir rápido al contragolpe

De cara a este compromiso, Pellegrini tiene las bajas de Bellerín, Marc Roca, William Carvalho, Fornals y Bartra, en la enfermería; por lo que de cara al posible once inicial, puede poner en liza un once reconocible. Fran Vieites seguirá siendo el meta titular en este campeonato, mientras que en la defensa deben estar Sabaly, Llorente, Natan y Perraud; Johnny y Altimira formarían el doble pivote, teniendo por delante a Lo Celso, Isco y Abde; siendo Vitor Roque el jugador más adelantado. Otra opción es que el Ingeniero se guarde en la recámara a Isco o Lo Celso e incluya al Chimy en la banda derecha.

Sea como fuere, el Betis tendrá que saltar intenso al partido ante un Huesca cuyos futbolistas han mostrado su optimismo durante la semana para eliminar al conjunto heliopolitano, pues quieren aprovechar su excelente momento. Y es que el conjunto que entrena Antonio Hidalgo lleva siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con cinco victorias –incluyendo el triunfo (0-1) en casa del Nàstic en la anterior ronda de la Copa– y dos empates, de ahí la ilusión y la confianza que existen tanto en el conjunto oscense como en sus aficionados de cara a apear al Betis de la competición.

El cuadro oscense lleva siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota

Para este partido Antonio Hidalgo tiene la ausencia del centrocampista Javi Pérez, que se encuentra recuperándose de una intervención en el hombro derecho; Javi Mier, que sufre problemas en una rodilla; e Iker Unzueta y Ayman Arguigue, ambos con lesiones musculares. Así, y debido al descanso navideño, es más que probable que el técnico del equipo aragonés no dé minutos a futbolistas que en anteriores eliminatorias sí que jugaron ante equipos de menor categoría y apueste por un once bastante titular. Lo que no variará será el dibujo táctico que el técnico de los oscenses ponga en liza sobre el terreno de juego y que tan buen resultado le viene dando, con una línea de cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros, defendiendo con muchos hombres y generando mucho peligro con rápidos contraataques, sin olvidar el daño que hace en las acciones ofensivas a balón parado.

Así se presenta el primer encuentro de 2025 para un Betis que quiere llegar lo más lejos posible en los torneos de eliminatorias y hoy tiene una nueva oportunidad para demostrarlo en una Copa que ya se pone seria.