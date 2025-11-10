Incapacidad para poner freno al correcalles

Al Betis le faltó en Mestalla capacidad para parar el partido. Labor de anestesista, que es tan importante en un quirófano como la del mismísimo cirujano. Eso también es fútbol y por ahí se le escaparon a los de Manuel Pellegrini dos puntos de oro que habrían significado todo un golpe en la mesa ante los rivales que se sitúan en la zona alta de la tabla.

Aunque para los que le encantan la manida metáfora de la botella medio llena o la botella medio vacía, también es justo recordar que estuvo en cierta fase a merced de un equipo menor como el Valencia y que sólo el acierto de Álvaro Valles en tres acciones espectaculares –sobre todo la que le sacó a bocajarro a Diego López– mantuvieron al conjunto heliopolitano en el partido.

Sólo el paso adelante de la segunda parte para presionar con más altura fue un movimiento certero de este Betis que no encontró esta vez la fórmula para que Antony y Abde marcaran las diferencias.

Defensa

Amrabat hacía un gran trabajo como pieza clave para el equilibrio, pero solo no puede. El partido tuvo siempre un ir y venir que en este caso benefició al equipo de menos calidad y menos posesión. Eso hizo que ciertos jugadores apareciesen desconcertados, en particular Bellerín toda la tarde y Valentín Gómez más en la segunda parte que en la primera, cuando Luis Rioja lo empezó a incomodar más de la cuenta.

Aunque quizá todo el déficit estaba en el mejorable trabajo defensivo del trío Antony-Lo Celso-Abde, que ejecutaron una presión muy tibia hasta el descanso. En vestuarios seguro que Pellegrini apretó las tuercas y la salida al campo fue distinta. Antes del robo de Abde en el gol (fruto de esa presión mejor coordinada) ya hubo algún aviso.

Después, eso sí, con 0-1 faltó echar el candado y acabar con el correcalles que se estaba viendo que en cualquier momento podía costar el empate.

Ataque

El Betis tuvo más posesión que el Valencia, pero no hizo daño jamás con ella. El equipo de Corberán cerró bien y con orden cada ataque posicional de los verdiblancos, que no encontraron esta vez el poder desequilibrante de la pareja que mejor se estaba asociando en los últimos partidos, la que forman Antony y Abde. Lo Celso tampoco entró jamás en el partido y hasta el Cucho andaba perdido hasta que tuvo la ocasión del gol. Sólo Fornals parecía capacitado para el key pass. Aun así, el Betis pudo adelantarse en la primera parte, pero Abde y Antony desperdiciaron dos opciones muy claras que habrían dado otro signo al partido.

Después, no hubo esa claridad de otras veces y el Betis no supo vivir en la locura del ida y vuelta que se había instalado en la hierba de Mestalla.

Virtudes

El Betis tuvo fases de imponer respeto, aunque fue una sensación incompleta que jamás se tradujo en un dominio suficiente como para decidir.

Talón de Aquiles

La madurez que tiene este equipo no le dio esta vez para parar el partido y llevarlo a donde mejor le convenía.