De la intrascendencia de Altimira a la necesidad de Antony

Las rotaciones masivas de Manuel Pellegrini en Getafe, pensando en la visita al Panathinaikos del próximo jueves para esa Europa League que tanto ilusiona en el nido bético, no presagiaban nada bueno. El Getafe volvió a proponer un partido sin respiro, al límite, como siempre con Pepe Bordalás, y cuando ingresaron en el terreno de juego actores principales como Pablo Fornals o Antony, todo estaba ya en chino mandarín para los verdiblancos. Preocupa que Antony ponga cara de dolor al momento de empzar a jugar. Sus molestias de pubis persisten. Y viendo su fútbol tan diferencial, el Betis lo necesita.

Altimira | No da ese paso adelante para imponerse en la zona ancha

El catalán llegó al Betis precedido de su fama como proyecto de centrocampista de los llamados a sostener a los equipos con su sentido táctico y su equilibrio, pues a su buena planta une un buen toque y golpeo de balón. Pero el chico, de carácter frío, no termina de dar ese paso adelante y fue engullido por los ardorosos Luis Milla y Arambarri.

Pablo Fornals | Estaba claro que necesitaba un descanso, pero sin él quién hace su papel

Había acabado fundido el derbi y necesitaba como el comer ese descanso que le dio Pellegrini, pero en cuanto salió se vio que su fútbol es distinto y que hoy, sin Isco (Fidalgo es otra cosa), el Betis necesita su calidad y clarividencia. Pero dos partidos a la semana son ya mucha carga para él.

Antony | Su pubis no impide que esté casado con el peligro

El extremo brasileño ya juega con gestos de dolor en cuanto sale, se le nota que el pubis condiciona su fútbol eléctrico de arrancadas y cambios de ritmo, pero aun así, la sensación de peligro que da es perenne.

Júnior | La primera penetración fue un espejismo

Regresaba el defensa a ese costado siniestro en el que no termina de cuajar tras su regreso y tampoco aprovechó su oportunidad esta vez. Al primer minuto ganó la línea de fondo y centró bien, pero todo quedó ahí.