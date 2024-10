Isco desvela su episodio de epilepsia: "Nunca lo había contado"

SEVILLA/Cada vez queda menos tiempo (dentro de que todavía falta mucho, por desgracia) para que la figura más importante del último año en Heliópolis pueda volver a calzarse las botas en un partido oficial para ayudar al resto de sus compañeros a conseguir mejores resultados. El Real Betis Balompié echa de menos a Isco, y es evidente que Isco echa de menos al Betis. El de Arroyo de la Miel está muy cerca de encarar un nuevo proceso en su recuperación. Volvió a ser intervenido en su peroné el pasado 6 de septiembre y se le establecieron unos dos meses sin impacto, por lo que porta ahora mismo una férula a la hora de andar, ayudado por las muletas.

Pero a día de hoy es noticia porque ha participado en el estreno de un nuevo programa en el canal de YouTube de la entidad en la que el nutricionista Antonio Ballesteros irá entrevistando a diferentes protagonistas a lo largo del tiempo, y el estreno ha sido con el malagueño. En esta primera entrega se han hablado muchos temas; la epilepsia y la importancia de la alimentación, los más destacados.

Sufrió un episodio de epilepsia

Tal y como él mismo admite, fue un momento en el que no lo pasó nada bien: "Me pasó durmiendo, creo que fue en 2022. Nunca había tenido episodios ni de pequeño ni siendo un poco más grande, pero me dio uno bastante fuerte. Estuve ingresado en un hospital unos cuatro días mientras me hacían pruebas. Me costaba recordar algunas cosas que me pasaron durante ese día y luego hay momentos en el hospital que no recuerdo tampoco".

"Aquí sigo, con una pastilla por la noche durante cuatro años y afortunadamente no he tenido ningún episodio más. Nunca lo había contado públicamente. La gente que tenga estos episodios que sepa que es algo normal, que se cura y que se trata y que hay que darle normalidad a este tipo de cosas", terminó concluyendo sobre ello el propio Isco. Una situación que como él mismo ha expresado le ha dejado marcado teniendo que seguir esa pauta médica.

Isco en el calentamiento del partido ante el Celta de Vigo / Europa Press

La alimentación, algo fundamental

"Cuando eres joven no te lo tomas tan en serio, pero a medida que vas cumpliendo años te das cuenta de la importancia que tiene. El tema de la alimentación se tiene que trabajar desde niños junto con la importancia del descanso porque son fundamentales", exponía el dorsal 22 del conjunto de La Palmera durante el episodio. También dejó algunos detalles importantes en su alimentación, como aquel capricho al que no puede decir que no: "Uf, es complicado. Yo soy más de dulce que de salado. La tarta de queso". "La nutrición es importantísima, y más con lo físico que es hoy el fútbol", admitía. ¿El jugador más picante? "Creo que es el equipo en el que menos picantes hay, son bastantes apañados". ¿El más 'salao'?: "A parte de mí, Aitor Ruibal".

Ya son cinco meses desde que Manuel Pellegrini no puede contar con su mejor futbolista. Aquel que le da sentido a su esquema desde la marcha de pesos pesados como fue el caso de Canales la pasada campaña o Álex Moreno. Además, con la llegada de Lo Celso, el renacer de Abde y jugadores arriba como Vitor Roque o Bakambu, la hinchada bética está deseosa de volver a verlo.