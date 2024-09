Jorge Molina sobre Dani Ceballos: "Cuando subía a entrenar con nosotros ya veías que era un jugador especial"

SEVILLA/En pleno homenaje a su persona por parte del Real Betis Balompié, Jorge Molina grabó una entrevista con los medios oficiales del club, que posteriormente ha sido emitida en las redes sociales de la entidad y que han mostrado la cara más cercana de una de las personas más importantes de la historia reciente del club. El de Alcoy jugó seis temporadas en la entidad de las trece barras, entre 2010 y 2016, acumulando varios récords y sobre todo unas cifras impresionantes que le han metido de lleno en el listado de jugadores con más influencia. 213 partidos oficiales y 77 goles en una situación del club mucho más difícil que la de estos años le han generado un hueco enorme en los corazones de todos los béticos.

En dicha intervención habló de numerosos temas: su familia, su vida en Granada, su relación con Rubén Castro, cómo le sorprendieron dos canteranos de una calidad tremenda como fueron Fabián y Ceballos y el récord que le quitó a Joaquín.

Jorge Molina sostiene la camiseta del último año que jugó en el club / Real Betis

Un nuevo futuro

Habló de los planes que tiene en un futuro como entrenador. Está esperando la oportunidad y comparó la vida como entrenador y como jugador: "Como jugador sólo quieres jugar, estar entre los 11 elegidos y hacerlo lo mejor posible. El entrenador tiene muchas cosas en la cabeza. Siempre está pensando en cómo te puede ayudar y cuando eres jugador, esos conceptos no los entiendes. Sólo piensas en "a mi dame la pelota y ya está"".

"Muchos recuerdos. Miles. Seis años que dan para mucho. A nivel deportivo, familiar y también a nivel de relaciones en Sevilla. Menos el año del descenso, los demás creo que fueron positivos. El año que fuimos a Europa se hizo un año espectacular. Cuando tienes un estadio como el Villamarín con 50.000 personas animando, lo que tienes que hacer es disfrutar", comentaba el delantero cuando le entregaban la camiseta con la que se marchó del Betis en 2016. Cuando tuvo que recordar un gol como el más importante para él con las trece barras, lo tuvo claro: "Ese último partido de liga contra el Levante que certificaba la clasificación europea. Me quedo con ese".

La relación con Rubén Castro, una bendición

Gracias a la relación que tenían tanto dentro como fuera del terreno de juego el Real Betis Balompié pudo mantenerse a flote en años complicados en su historia reciente. Así lo recordaba Jorge: "Es cierto que tenemos personalidades diferentes pero después nos compenetrábamos muy bien. Teníamos una relación maravillosa fuera del campo que después se transmitía en el césped. Disfrutamos muchísimo todas esas tardes en el Villamarín y también por todos los campos de España".

De hecho, en su carta de despedida como jugador profesional, el propio jugador canario lo nombró junto a Pepe Mel como una de las dos piezas fundamentales en tu etapa, lo que Molina agradeció y catalogó como "un honor" que un "jugador tan importante se acordase de él".

Molina y Joaquín recuerdan viejos tiempos en el palco del Villamarín / Real Betis

Dani Ceballos y Fabián, los más sorprendentes

Cuando se le preguntaba si había algún futbolista que le hubiese sorprendido mucho al verlo entrenar por primera vez, tenía muy clara su respuesta: "Al final, yo creo que hay dos casos que están muy por arriba. Dani Ceballos o Fabián. A Dani, tu lo veías cuando subía a entrenar con nosotros y ya veías que era un jugador especial. A Fabián es cierto que al principio no tanto, pero ahora lo ves y es uno de los mejores jugadores del mundo".

También tuvo tiempo para bromear con Joaquín el día del homenaje, ya que le quitó el récord del jugador más longevo en anotar tres goles en un mismo partido: "Para nosotros es un referente. No como futbolista, que también, sino como persona. Es un tío que merece la pena. Este, de puertas hacia dentro, no os lo imaginais. Tenía sus golpes. Que por cierto, me quitaste el de los tres goles más veterano", decía el portuense. "Déjame uno al menos", decía Molina. "Lo que hiciera falta", contestaban ambos a qué darían por jugar en este Betis.