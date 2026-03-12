Así jugaron los futbolistas del Betis en Atenas ante el Panathinaikos

Antony es perseguido por Taborda en un lance del partido.

El Betis sigue reaccionar. Asó lo ha mostrado en el Olímpico de Atenas, donde en la media hora que jugó con un hombre menos no fue en ningún momento superior al rival.

Por ello, la derrota hace justicia por lo mostrado por el equipo de Pellegrini, en el que Abde fue de los pocos que se salvaron de una nota baja.

Atrás, ni Natan ni Llorente estuvieron bien y arriba, salvo la movilidad del Cucho, Antony pasó desapercibido en la segunda parte. Ni rastro de paulista con el PAO con diez en un momento en que el partido requería de su aparición.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis en Atenas:

Pau López Poco trabajo en el primer tiempo. Engañado por Taborda en el penalti.

Ruibal Muchos esfuerzos en tareas defensivas y llegadas en ataque en los desdobles a Antony, pero irregular en los centros al áreas.

Llorente Tetteh le estaba dando la noche, la cual culminó con el penalti sobre Swiderski. Suspenso.

Natan Tetteh le sacó una amarilla a los 17 minutos y fue cambiado al descanso.

Marc Roca Bien arropado por la movilidad de Altimira se sintió a gusto en el campo, pero fue a menos ante la acumulación de hombres del rival en el centro del campo.

Ricardo En su línea. Defiende de forma correcta, pero sin protagonismo en ataque.

Altimira Entonado con la pelota, mucha movilidad y trabajo hasta que fue cambiado.

Fornals Bastante gris, en la línea general del equipo.

Antony Apareció algo más en el primer tiempo, pero en el segundo no hubo apenas rastro suyo. Un futbolista de su calidad tiene que aparecer en noches importantes y con un rival con diez, desapareció.

Abde Estaba haciendo un buen partido. Provocó las dos amarillas que vio Zaroury percutiendo por la izquierda. Cambiado por Pellegrini en el minuto 68.

Cucho Mucha movilidad arriba, pero sin pólvora.

V. Gómez Tetteh y luego Swiderski le generaron muchos problemas a la espalda. Muy gris.

Riquelme Absolutamente nada. Entró con Junior cambiando Pellegrini la banda izquierda completa, pero sin peligro real nunca.

Junior No mejoró a Ricardo.

Deossa Faltas por ese ímpetu excesivo y ganas con la que entró al campo.

Bartra Pocos minutos.