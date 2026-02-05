Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Atlético de Madrid

Otra vez el Betis vio el listón demasiado alto ante uno de los tres mejores equipos españoles, como ya le ocurrió ante el Barcelona en el mismo escenario cartujano y ante un debutativo Real Madrid en el Bernabéu. Esta vez, el habitualmente competitivo equipo de Manuel Pellegrini no funcionó ni como equipo, especialmente en defensa, ni en los chispazos de los Antony, Abde, Fornals. Superado de campana a campana.

Adrián Ya se vio en la final de la Conference que el buen portero de Su Eminencia no está ya para estas exigencias. Pudo hacer más en el gol de córner.

Aitor Ruibal Siempre es el termómetro del Betis y su mercurio bajó pronto.

Bartra Lookman le dio la noche, colándosele a la espalda o sacándolo de zona.

Diego Llorente Otro que se quedó sin referencia y que estuvio a mercer por un equipo muy largo.

Valentín Gómez Giuliano se le cerraba hacia dentro y era Llorente quien lo sorprendía.

Deossa Mareado ante el fútbol al primer toque de los medios colchoneros.

Marc Roca Un pivote que lleva tiempo fuera de forma, llegando tarde a las jugadas.

Antony Una jugada digna de su aura, la que ganó la línea de fondo, y ya está. Cuando le suben el listón a la altura de las grandes ocasiones ya no parece tan bueno.

Pablo Fornals Persiguiendo sombras ante el descomunal partido de Koke, Pablo Barrios, Griezmann y Álex Baena. Acabó extenuado.

Abde Si ese tiro endiablado de rosca, con 0-0, entra por la escuadra, quizás el partido hubiera sido otro. Luego, Marcos Llorente lo fue sacando del partido con su vigor físico y su juego sin bajar un ápice la guardia.

Chimy Ávila Esa ocasión que le brindó el fallo de Pubill no puede irse al limbo en un partido de estas exigencias. Luego, una caricatura. No está para las exigencias de este Betis.

Natan Más rápido a su espalda.

Fidalgo Estreno testimonial.

Ángel Ortiz Trató de empujar.

Riquelme No había partido.

Altimira Lo mismo.