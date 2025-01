Juventud, divino tesoro para las arcas del Betis

El Real Betis espera hincar el diente al mercado una vez rubricada la firma de Assane Diao al Como 1907 italiano, décimosexto en la Serie A, a un punto de los puestos de descenso. La operación, cerrada por una cifra superior a los 11 millones de euros por el 80% del pase del canterano, retribuirá una importante suma a los objetivos de la entidad verdiblanca en alcanzar los 20 millones que el presidente Ángel Haro afirmó que el club debía alcanzar para cuadrar presupuestos.

Una vez asegurado el dinero decidirá guardar un porcentaje de estos ingresos extraordinarios para acometer una o dos operaciones, aunque estas no llegarán hasta que se produzcan más salidas.

En el apartado de plusvalías, la venta de Assane Diao se une a la de Rodri a finales de verano. "La oferta de Catar era buena para el Betis y para mí", apuntó tras su salida el de Talayuela, que trazó rumbo a la jaula de oro de los países arábicos tras seis temporadas vistiendo la camiseta verdiblanca y dejando en las arcas una irrechazable cifra de alrededor de 8 millones de euros que, sumada a la cantidad que el club espera ingresar por Diao, permite a la entidad heliopolitana alcanzar la redonda cifra de la que habló Haro tras la junta de accionistas celebrada a mediados de diciembre.

Ahora, el beticismo aguarda con expectación la primera llegada tras la salida del internacional sub-19, que ayer a mediatarde viajó hasta el norte de Italia para zanjar el asunto en torno a su futuro. No sin antes dar las "gracias a los béticos por este año y medio", como pudo recoger este medio antes de embarcar a la que será su nueva casa.

Hasta 2029 en la bella ciudad de Como

Según avanza MundoDeportivo, el extremo de 19 años firmará hasta 2029. Así, Diao, tras un Día de Reyes que nunca olvidará, vivirá la primera aventura de su carrera profesional lejos de nuestras fronteras sin haber conseguido cuajar en el equipo al que animaba desde hace no mucho desde la grada de Gol Sur y con el que no consiguió lograr un dorsal en el primer equipo pese a ser partícipe de su rutina.

Su explosión no ha sido tan contundente como se esperaba y el club no podía dejar escapar una oferta así por un futbolista cuyo nivel sigue siendo una quimera y que ayudará considerablemente a rebajar esa marcada cantidad. Ese 20% por sus derechos que se guardan en Heliópolis no deja de ser una tímida apuesta por si su irrupción en el primer nivel italiano eleva su posición en el mercado.

Mientras, por el salón de baile han pasado ya varios nombres. Arthur Melo, Le Fée o Stefan Bajcetic. Todos centrocampistas monitorizados por la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo. Sin embargo, la prioridad según fuentes del propio club está en la búsqueda de un delantero, aunque sin aventurarse a lo loco tras la lección aprendida con Cédric Bakambu a finales del pasado mercado de invierno.

La 'niña bonita' de Heliópolis

Lo único que parece seguro es que será Jesús Rodríguez el siguiente en dar el salto definitivo desde la cantera cuya dirección corre a cargo de Miguel Calzado. El objetivo de la misma, como así declaró éste en una entrevista para Relevo el pasado mes de noviembre, es lograr una rentabilidad que está asegurada si el Betis sigue colocando a sus pequeños gorriones a la más mínima que echan a volar. Que triunfen en el primer equipo ya es otra historia que está a la altura de muy pocos.