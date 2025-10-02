Ludogorets - Betis: Sin confianza en el equipaje

Un puntito, y gracias, en el estreno europeo ante el Nottingham Forest fue un buen botín para el Betis dado cómo se desarrolló el partido, pero no hay que obviar que jugando en casa un empate, a priori, siempre se antoja corto. Es por ello que en su primera comparencia europea del curso a domicilio el conjunto de Manuel Pellegrini debe recuperar el terreno perdido. No tanto porque el 2-2 contra el conjunto inglés fuese un mal resultado, sino por no empezar a ceder terreno con el tren de cabeza. Es cierto que es muy difícil quedarse fuera clasificándose 24 de 36 equipos, pero este año el chileno no quiere sufrir tanto como en la Conference League y por eso quiere encauzar la clasificación lo antes posible. Si es entre los ocho primeros para ahorrarse una eliminatoria, mejor, pero tampoco es una obligación. “Lo importante es clasificarse”, ha repetido el técnico, que busca los tres puntos ante el Ludogorets (18:45) para esquivar urgencias futuras, para poder hacer más rotaciones cuanto antes y para que el grupo mantenga esa inercia positiva que ha empezado a crear en La Cartuja ganando también a domicilio, algo que no ha hecho aún en lo que va de curso.

Y para ello Pellegrini no quiere confianza alguna en la expedición. Ya se enfrentó hace unos años al Ludogorets, que mantiene su esencia, su fúbol, su identidad, pero apenas jugadores de aquel duelo, por lo que sirve de poco en lo deportivo más allá de conocer el escenario y entender que el líder de liga búlgara no lo pondrá fácil. El fútbol se ha igualado mucho y cualquier rival te puede sorprender. El Betis de Pellegrini lo sabe. Le ha costado entenderlo una eliminación de Europa League en la fase de grupos, otro adiós en un play off de Conference League y la sufrida fase liga de esta misma competición el pasado curso. Lo entendió a tiempo y alcanzó una histórica final y con ese recuerdo en la cabeza la idea esta campaña es afrontar esta Europa League con todos los sentidos puesta en ella. Sin despistes ni confianzas.

Para ello será clave entrar bien en el partido. Centrados. Con ganas. Sin esos regalos defensivos que impidieron alzar el vuelo antes. Y atrás habrá cambios. Pellegrini es consciente de que jugando jueves y domingo hay que hacer rotaciones, no tantas seguramente como años atrás, pero debe dar descanso a unos y confianza a otros. Ángel Ortiz y Junior podrían volver a los laterales, junto a la pareja que forman los zurdos Natan y Valentín Gómez, inamovible mientras Bartra y Diego Llorente sigan sin recuperarse.

Entrenamiento del Betis previo al partido de Liga Europa ante el Ludogorets en Bulgaria. / Raúl Caro / Efe

La lógica hace pensar que a Amrabat le toca descansar –lleva 12 partidos esta campaña ya, dos con su selección, seis con el Fenerbahçe y cuatro de verdiblanco–, especialmente ahora que Marc Roca empieza a jugar de nuevo con regularidad y la necesidad de que Sergi Altimira no se desenchufe, mientras que Riquelme en la izquierda podría darle el relevo a Abde. Antony ha sido inamovible desde que llegó en la derecha, pero es verdad que el propio Pellegrini ha dicho que necesita minutos, mientras que la punta del ataque tiene nombre propio en Europa: Bakambu. Lo Celso, que descansó ante el Osasuna, le dará la alternativa a Fornals.

¿Y la portería? Puede ser la mayor duda, ya que en la rueda de prensa previa, al contrario que otras veces, evitó confirmar si alternaría como en años anteriores. Toca elegir entre Pau López y Álvaro Valles.

El Ludogorets, campeón búlgaro, afronta el choque tras ganar al Malmö (1-2) en su estreno, un aviso para que el Betis deje en tierra las confianzas en el viaje.