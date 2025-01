Manuel Pellegrini recuerda de dónde viene el Betis para paliar el dramatismo en caso de no llegar a Europa

En el marco de un encuentro que se le presenta al Real Betis como una oportunidad para desatarse de las cuerdas que han lastrado la progresión del proyecto heliopolitano con la mira en Europa, trayecto indispensable para cuadrar las cuentas y así no tener que ir a contracorriente el próximo curso, su técnico, Manuel Pellegrini, compareció ante los medios de comunicación para analizar la cita de este sábado (18:30) ante el Deportivo Alavés, correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga.

Será, por tanto, la primera oportunidad en la segunda vuelta para revertir el desencaje estadístico que ha sufrido el manual de puntos que maneja el preparador chileno. 25 puntos ha sumado el Betis hasta ahora, la primera vuelta más floja en este apartado desde que el Ingeniero arribó a Heliópolis en verano de 2020. "Estamos en la mitad de una temporada muy parecida a las anteriores. También hemos tenido momentos malos como lo tienen otros equipos. Queda mucho por pelear tanto en la Conference como en la liga", valoró acerca de la puntuación.

Cuestionado por la sensación que acompaña últimamente a la afición verdiblanca, el técnico respondió que su plantilla ha tratado siempre de no perder su seña de identidad. "Dar soluciones exteriores es muy fácil. Sabemos como sentimos el apoyo de la gente de aquí. Los jugadores son humanos y tienen mejores o peor rendimiento. En estas cinco temporadas el equipo ha intentado siempre ser protagonista y salir a ganar", declaró primero.

Más tarde, siguiendo por esa línea, confirmó que el grupo, a pesar del bache, "está con toda la ilusión de mejorar lo que hicimos en la primera vuelta". "No estamos en una situación dramática ni peleando por el descenso". Aunque reconoció el santiaguino que, en pos de recuperar esa fiabilidad, el equipo ha de "exigirse más y dar más porque tiene a 50.000 personas detrás".

"Para mí el mejor logro (en Sevilla) ha sido esa ilusión que hay por llegar a Europa". El chileno recordó, poniendo sobre la mesa, la trayectoria del club antes de su llegada. "Ha estado una vez en los últimos diez años. Que el Betis no esté en Europa ahora es una catástrofe. Se ha convertido en una obligación", de la que no quiere opinar esta temporada con 57 puntos aún por jugarse. "Nadie es capaz de adivinar lo que va a pasar. Es una distancia (la de alcanzar de nuevo puestos europeos) que es fácil de recortar".

Un reconocible Deportivo Alavés

En ese camino estará un conjunto vitoriano con un Eduardo Coudet en el banquillo. Un entrenador que conoce, mucho antes de su inicio en los banquillos, al que incluso tuvo como futbolista en River Plate a principios de siglo. Una cercanía en el trato que no juzga como determinante. "Le tengo mucha estimación, pero mañana quiero que pierda. Hoy en día se conocen todos, la manera en cómo trabajan, como juegan...", explicó antes de medirse a un amigo que "da a sus equipos una impronta y una característica muy clara" y que, por tanto, hará que el Betis tenga "un rival muy díficil" en el Benito Villamarín.

Por otro lado, Manuel Pellegrini se desmarcó de su futuro. Algo que, con año y medio de contrato, queda todavía muy lejos. "Me encuentro muy contento en Sevilla. Nos queda todavía mucho trabajo que hacer aquí. El futuro nunca se sabe por donde nos lleva", justificó antes de reconocer que no cree que haya ninguna necesidad de extender el contrato en este momento. "Estamos centrados en hacer una buena temporada", contestó cerrando el asunto.

Acerca del mercado, y con varios días por delante en el mes de enero, Pellegrini no parecía demasiado convencido con la posibilidad del club de traer nuevos refuerzos. "En estos días veremos lo que se está buscando y las posibilidades que tiene el club", deslizando una incomodidad en el aspecto económico, para recalcar que el club no se plantea un reemplazo por Rui Silva en este mercado invernal ya que "hay posiciones más importantes que reforzar".

En cuanto a más nombres propios, aclaró que Aitor Ruibal "en principio", no sufre una lesión ósea, por lo que su tiempo de baja no sería un problema mayor. Así como que la rotación en la portería entre Fran Vieites y Adrián, al menos hasta el próximo partido de Conference League ante el Gante a mediados de febrero, "dependerá de los rendimientos".

El regreso de Marc Roca a la convocatoria

Minutos más tarde, el Betis publicó su convocatoria para el partido ante el Deportivo Alavés. La principal novedad es el regreso a la citación de Marc Roca. La última vez que el centrocampista catalán dispuso de minutos fue en el derbi ante el Sevilla del pasado 6 de octubre. Sus dolencias en el tobillo izquierdo provocaron que se extendiera su baja, replanteando a los servicios médicos del club la vía de un tramiento biólogico con células madre.

Por otra parte, Chimy Ávila no ha logrado recuperarse a tiempo, y no se espera hasta el próximo encuentro ante el Mallorca. William Carvalho, Héctor Bellerín, Lo Celso y Aitor Ruibal completan la nómina de bajas. Mientras, Jesús Rodríguez y Mateo Flores suman una nueva presencia en el primer equipo y no estarán, por tanto, en el duelo del Betis Deportivo de este viernes (20:30) ante el Real Madrid Castilla.