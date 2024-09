Marc Roca: “Estuve casi ingresado... A veces toca parar porque el cuerpo te lo pide”

SEVILLA/Uno de los futbolistas que mejor rendimiento dio la pasada campaña en clave Real Betis Balompié fue el centrocampista por aquel entonces aún propiedad del Leeds United y que ha sido fichado por el conjunto bético este verano, Marc Roca. Eso sí, a principios de 2024 sufrió una serie de problemas físicos que le lastraron durante el resto de la temporada y no volvió a alcanzar su mejor nivel. De hecho, todavía en este curso 24/25 no le hemos visto sacar de nuevo ese jugador con muy pocos errores por partido, dominador en lo físico y pulcro en la salida de balón. Y eso que con la salida de Guido Rodríguez que el catalán recupere su mejor nivel es un aspecto que se antoja clave para que se puedan alcanzar con más facilidad los objetivos que se han planteado para este curso.

En las últimas horas ha atendido a los compañeros de Diario MARCA en una entrevista en la que ha repasado muchos temas relacionados con la actualidad verdiblanca. Precisamente comenzó hablando de esa enfermedad que no le permitió completar de la mejor manera el primer curso vestido de verdiblanco: "Fue una neumonía. Al final estuve prácticamente casi ingresado. Después estuve dos semanas muy débil, en la cama. Al final poco a poco ya fui saliendo de ahí y sí que me dejó un poco débil. Pero bueno, como todo en la vida, al final a veces toca parar porque el cuerpo te lo pide, el cuerpo te habla. Me tocó parar y ya está. Luego volví y es verdad que después llevaba mucho tiempo acumulando molestias en el tobillo. Y al final en febrero o marzo decimos parar y tuvimos ahí un pequeño parón que también era necesario. Pero bueno, ya mejor, así que contento".

Marc Roca lucha la posición con Conechny. / L. Rico | EFE

El Betis, el sitio perfecto

"Al final es un club inmenso, puedes sentir el cariño de los aficionados, de la gente, desde el primer minuto que pisé el Villamarín. Y la verdad que también en mi carrera necesitaba una estabilidad, un sitio donde asentarme, donde crecer. Y pienso que es el sitio perfecto, así que muy contento de estar aquí, con muchas ganas y mucha ilusión, que siempre es muy importante", comentaba el pivote reconociendo lo bien que está tras haber fichado en propiedad este verano. También hizo referencia al arranque de temporada: "El equipo está con mucha confianza, con total tranquilidad, como pienso que está la afición porque como te digo, a pesar de solo llevar dos puntos, creo que las sensaciones son muy positivas".

Por ello, ganarle al CD Leganés este viernes se antoja fundamental, aunque han comenzado bastante bien la temporada tras su ascenso, con un Juan Cruz que está a un enorme nivel: "Tampoco nos gusta tan mucho fijarnos en el rival que viene, es verdad que ha empezado la Liga bien y sabemos que es un equipo muy competitivo, que va a ser duro. Pero estamos con confianza, con seguridad y con la certeza de que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, tenemos muchas opciones de empezar ganando".

Isco en el derbi ante el Sevilla en el Villamarín / Europa Press

La recaída de Isco, un golpe duro

"Pues mal, nos ha dejado el cuerpo mal. Sabemos la importancia de Isco, es uno de los jugadores más importantes de nuestra plantilla y evidentemente que lo queríamos ya. Como queremos a todos los jugadores que están de baja, queremos estar todos disponibles", reconocía. Pero a pesar del problema, la solución puede ser Gio Lo Celso, con el que hay grandes expectativas: "Sí, evidentemente. Todos sabemos de la calidad de Gio y seguro que va a aportar mucho, nos va a ayudar. Necesitamos jugadores diferentes. También tenemos la baja de Nabil, que todos sabemos lo importante que era para nosotros, entonces necesitamos gente que venga con ilusión, con energía, con esa calidad que al míster también le gusta mucho. Y que seguro que nos va a sumar y ojalá sea un refuerzo de mucha calidad y de mucha ayuda para nosotros".

Por último, terminó hablando del deseo de poder optar a una plaza de Champions League (un objetivo muy difícil que se viene persiguiendo en los últimos años) y el papel de Pellegrini en el Betis: "Sabemos que la plaza, la posición cuarta, tercera, están muy complicadas. El nivel de los equipos es muy alto. Al final, jugando tres competiciones, también es más complicado, pero hay que soñar en grande. Como siempre digo, lo más importante es el presente, es ir partido a partido, porque eso te va a marcar en el futuro".

"Pienso que su figura es muy importante. Al final nos da tranquilidad, nos da claridad, nos da esa confianza necesaria de que al final, estemos los que estemos, sabemos que vamos a hacerlo bien. Tanto cuando las cosas van mejor como peor. Y al final es como funciona la vida, te tienes que adaptar a las circunstancias que tienes, a las situaciones que tienes, a la plantilla que tienes...", terminó sentenciando sobre el Ingeniero.