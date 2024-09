Assane Diao, sobre su fichaje frustrado por el Feyenoord: "Se han dicho muchas cosas que no son verdad"

Sevilla/Assane Diao tuvo en los últimos días la opción de salir del Betis. Su fichaje por el Feyenoord parecía muy cercano, pero finalmente no se cerró y el foco se puso sobre él. Pero este martes, en Canal Sur Radio, ha arrojado algo de luz a lo sucedido en torno a su no salida del club de Heliópolis.

"Me quedé aquí. Se han dicho muchas cosas que no son verdad. Voy de la mano del club. Cualquier decisión no va a ser en solitario. La salida del Feyenoord no se dio fue por varios factores. No fue sólo por mi negativa. Al mercado holandés le quedaba muy poco y no se cerró por distintos motivos. Ahora estoy aquí y estoy contento. Quiero seguir con el Betis. Son cosas que se quedan entre el club y el jugador", señaló Assane Diao. "No te puedo decir que dijera que no o que sí. Muchas prisas al final, y son cosas que pasan en los mercados. Estoy muy feliz aquí. El Betis me lo ha dado todo. El trabajo es lo más importante. Quiero aprovechar la oportunidad cuando llegue. De aquí a enero no sé qué pasará. Estoy aquí contento", agregó al respecto el atacante del cuadro de Heliópolis.

Assane hizo balance de la campaña pasada y lo que espera de la actual a las órdenes de Manuel Pellegrini: "La temporada pasada cumplí un sueño y ahora quiero dar el siguiente paso. Ojalá sea muy ilusionante. Yo trato de darle normalidad a todo, trato de ser el mismo Assane que estaba en el filial y el juvenil y a seguir adelante. Fue un inicio que a mucha gente le sorprendió. Tres partidos con tres goles es algo muy complicado. Pude hacerlo y luego es normal tener altibajos, los tuve y lo veo con normalidad. La temporada pasada no fue un fracaso ni acabó mal. Eran futbolistas del filial y si a principio de temporada me decían que iba a pasar eso lo hubiera firmado. Cumplí mi sueño, comencé bien y fue una temporada bonita y especial".

También se refirió a la ausencia de Isco, una baja importante para los verdiblancos durante, como mínimo, unos cuatro meses de recuperación: "Todos sabemos el nivel y la calidad de Isco. A todos nos gustaría contar con él. Es diferencial y nos hace mejores al resto. Esta recaída no nos gusta y obviamente es duro para nosotros".