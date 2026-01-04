Marc Roca: "Ha sido un partido para olvidar"
"No ha sido nuestro día, con poco nos han hecho mucho daño", añade el centrocampista
Marc Roca, centrocampista del Betis, lamentó la goleada sufrida en el Santiago Bernabéu en un "partido para olvidar" ante el Real Madrid, y reconoció que les pasaron "por encima".
"Partido para olvidar, no ha sido nuestro día, nos han pasado por encima. Creo que con poco nos han hecho mucho daño", lamentó Marc Roca nada más acabar el partido en los micrófonos de Dazn.
"Es verdad que con el 3-1 hemos tenido opción de meternos en el partido y hemos podido marcar el 3-2 pero no ha podido ser. Partido para olvidar, pasamos página rápido y ya pensamos en el siguiente", añadió.
