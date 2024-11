Medio centro, profesión de riesgo en el Betis

Sevilla/El problema de lesionados en el Betis, lejos de acabar, se ha visto agravado en este parón de la competición por las fechas para los partidos de selecciones. Y si Johnny Cardoso cayó presa del virus FIFA, Fornals lo ha hecho ahora también con problemas musculares, lo que complica más las cosas para un Manuel Pellegrini que, con partido europeo la próxima semana, ya tenía que darle más vueltas de las deseadas a la alineación en Mestalla por aquello de equilibrar competitividad con las rotaciones para repartir esfuerzos.

El castellonense no se entrenó este jueves y apunta a quedarse en Sevilla y no viajar este viernes con el resto de la expedición a Valencia casi con toda seguridad. Con las bajas de jugadores importantes en el centro del campo como Marc Roca, Isco y William Carvalho, además de la citada del internacional estadounidense, su presencia en el once inicial (ha jugado todos los partidos de Liga) era fija e incluso se especula con la posibilidad de acompañar a Sergi Altimira en la medular, pero las molestias musculares que sufre cambian otra vez los planes del técnico chileno, que tendrá que echar mano irremediablemente de la cantera o apostar por retrasar a Lo Celso, que se entrenó este jueves llegado directo desde Argentina tras ser citado por Lionel Scaloni para el doble compromiso de la campeona del mundo.

Pellegrini echó mano de un habitual en las últimas semanas como Mateo Flores y otro canterano que se va asentando en los entrenamientos con el primer equipo como Carlos Guirao. Sin Fornals en la sesión de trabajo del jueves, y pendiente de pruebas, su baja es sensible por el momento de la temporada y su importancia en el bloque verdiblanco, pues, junto a Diego Llorente y Abde, forma parte del trío de futbolistas de campo que han jugado todos los encuentros de Liga. De hecho sólo contra el Mallorca no fue titular.

De los 21 jugadores de campo de la plantilla, 14 ya han pasado en algún instante por la enfermería

A falta de saber si Pellegrini jugará con uno o dos delanteros en Mestalla, la mayor duda es el acompañante de Sergi Altimira en el doble pivote, independientemente del sistema de juego. Y la lesión de Fornals reduce las posibilidades a canterano o Lo Celso.

El argentino, que se fue con sus selección tras haber vuelto un mes después de su lesión a jugar con el Betis, poco más de media hora contra el Celta, no partició en el duelo de su selección en Paraguay y apenas disputó 10 minutos contra Perú. Viene fresco, pese al largo viaje. Es de esperar que se haya entrenado estos días con su combinado nacional y tras ejercitarse ayer a las órdenes de Pellegrini este viernes lo hará de nuevo (segunda sesión en dos semanas) para viajar después a la capital del Turia. No sería extraño incluso que retrasara su posición junto a Altimira, ya que el catalán cuenta con la condición de titular por las bajas de otros compañeros. Y está cumpliendo sobradamente, pero de salida en verano era el cuarto en ese puesto tras William Carvalho, Marc Roca y Johnny Cardoso y tener al lado a un canterano puede ser demasiada responsabilidad para un jugador que debutó en primera División la pasada campaña.

A la espera de que se confirme la dolencia de Fornals, lo cierto es que la preocupación es máxima ante los múltiples jugadores que por un motivo u otro ya han pasado por la enfermería. Ya la anterior campaña la plantilla sufrió un alto número de lesiones y la línea se mantiene. Empezaron lesionados de la temporada 2023-24 Bakambu e Isco. Mendy cayó en pretemporada y Marc Bartra en la segunda jornada. Después se perdieron partidos por distintas dolencias Juanmi, Johnny Cardoso, Sabaly, Lo Celso, Marc Roca, Bellerín, Ruibal y Vitor Roque, además de William Carvalho y Natan, quien no se perdió ningún encuentro pero estuvo dos semanas parado. Y ahora se suma Fornals.